«Я почувствовал свою гражданскую ответственность». Суд арестовал ещё одного участника «Московского дела»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передаёт корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Емельянов, по версии следствия, во время несогласованной акции 27 июля силой удерживал росгвардейца, препятствуя ему выполнять служебные обязанности. Сегодня ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Однако сам Владимир вину не признаёт.

«В отношении людей со стороны силовых структур было применено превышение их полномочий. И я почувствовал свою гражданскую ответственность перед людьми, к которым применяли физическую силу, взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии, вот», — сказал подсудимый.

Напомним, в Москве с середины июля проходили акции за честные и свободные выборы в Мосгордуму. По данным проекта «ОВД-Инфо», только на одной из акций были задержаны 1373 человека, многие получили серьёзные травмы. СК отказался рассматривать заявления избитых силовиками участников митингов.