«Я хочу, чтобы моя девочка чувствовала себя любимой до самого конца». Стартовала всероссийская акция «100 рублей спасут жизнь»

Сегодня, 1 апреля, стартовала всероссийская благотворительная акция «100 рублей спасут жизнь», которую проводит нижнетагильский фонд «Живи, малыш». Первое число каждого месяца — повод для всех нас сделать маленькое, но очень важное доброе дело. В этот день жители всей страны могут пожертвовать на лечение детей любую посильную денежную сумму.

Чтобы принять участие в акции, достаточно отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Сейчас в помощи также нуждаются два паллиативных ребёнка — 14-летняя Алина Горбунова и 11-летняя Лиза Сорокина, которые живут с таким тяжёлым заболеванием, как ДЦП.

«У Алины ДЦП, и она уже 14 лет прикована к своей кровати. Да, девочку не вылечить, но это не значит, что она не имеет право и не должна жить, как обычный ребёнок — играть, смеяться, смотреть мультфильмы и слушать интересные рассказы. Родители Алины тратят всё время и силы на то, чтобы обеспечить дочери должный уход. Но сейчас ей очень нужна специальная ортопедическая кровать — без неё девочка вынуждена спать на полу, так как с обычного дивана и кровати она падает», — рассказывают в благотворительном фонде.

Чтобы купить для девочки специальную ортопедическую кровать, необходимо чуть более 30 тысяч рублей.

Лиза Сорокина также неизлечимо больна, у неё гидроцефалия (водянка мозга) и ДЦП.

«Лизонька выглядит как инопланетянка: большая голова, тоненькие, как веточки, ручки и ножки, длинное хрупкое тельце… Она пришла в этот мир такой. Никто не виноват — просто так получилось. Поначалу девочка ещё могла держать голову и видеть, но с годами недуг прогрессировал: Лиза ослепла и теперь может просто лежать на одном боку, слушать бабушкины рассказы и обсуждать с ней последние новости», — рассказывают в благотворительном фонде «Живи, малыш».

Покидать квартиру Лиза пока не может, так как у неё нет специальной коляски. Цена вопроса — 80 тысяч рублей. Для семьи, в которой работает только отец, сумма непосильная.

«Я хочу, чтобы моя девочка чувствовала себя любимой до самого конца… Ну вы понимаете… Мы уже не ждём чудес, мы делаем всё, что можем, для нашего ангела», — говорит Юрий, отец Лизы.

Ранее, благодаря вашим пожертвованиям, сотрудникам фонда удалось собрать средства для покупки компьютерного стола и стула для 13-летнего Стёпы с ДЦП. Недавно ему для школьных занятий на дому подарили компьютер.

Напомним, нижнетагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» совместно с детской горбольницей запустил проект по сбору денежных средств, а также средств гигиены и медицинского оборудования для 49 детей, находящихся на паллиативном лечении. Восемь тагильчан из них ежедневно нуждаются в катетерах и дыхательных трубках.

Паллиативная помощь детям — это комплексная поддержка неизлечимо больного ребёнка и его семьи, которая включает физический, эмоциональный, социальный и духовный компоненты. Она помогает неизлечимо больному ребёнку жить максимально комфортно: играть, учиться, общаться со сверстниками, отмечают в благотворительном фонде.

«О семьях, в которых живут неизлечимо больные дети, говорить не принято — это слишком тяжело. А ещё чаще всего в них есть только мама и бабушка. При этом потребность в расходных материалах и средствах гигиены у детей, находящихся на паллиативе, намного выше, чем тот бесплатный минимум, который выдаётся государством. Дети постоянно нуждаются в памперсах, одноразовых пелёнках, средствах гигиены, салфетках, катетерах, трахеостомах, гастростомах. Цель нашего с больницей проекта "Детский паллиатив" — сделать так, чтобы эти ребятишки прожили свою пусть небольшую жизнь в комфорте, без боли и слёз», — отмечают в пресс-службе фонда «Живи, малыш».

Одним из самых эффективных способов помочь подопечным фонда, которым необходимо прохождение регулярных курсов реабилитации, является оформление регулярных пожертвований с банковской карты. Всю подробную информацию можно узнать на сайте фонда «Живи, малыш».

В ближайшее время в Екатеринбурге должен состояться долгожданный запуск службы социального такси для детей-инвалидов. Машина уже есть, для её работы необходим бензин.

«Алексей Беззуб взял на себя обязательство по установке сигнализации на социальное такси "Живи, малыш" в Екатеринбурге. Сейчас мы ищем тех, кто купит и установит музыку в нашу “Газель”. Напомню: мы всё ближе и ближе к запуску службы социального такси для детей-инвалидов в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле уже два года работает спецавтомобиль фонда "Живи, малыш", который ежедневно и абсолютно бесплатно возит больных детей в больницы, на вокзалы, в кружки и спортивные секции, театры и т. д. Если можете помочь — пишите или мне, или на почту фонда spasi2012@mail.ru, или в сообщения группы фонда в ВК и ФБ», — написал директор фонда «Живи, малыш» Егор Бычков на своей странице в соцсети в Facebook.

Напомним, в 2017 году благодаря акциям фонда удалось собрать более 6,5 миллиона рублей на лечение 33 тяжелобольных детей из 13 регионов России.