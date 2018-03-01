«Чтобы жили без боли и слёз». Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» и детская горбольница запустили совместный проект для помощи 49 тяжелобольным детям

Нижнетагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» совместно с детской горбольницей запустил проект по сбору денежных средств, а также средств гигиены и медицинского оборудования для 49 детей, находящихся на паллиативном лечении. Восемь тагильчан из них ежедневно нуждаются в катетерах и дыхательных трубках.

Паллиативная помощь детям — это комплексная поддержка неизлечимо больного ребёнка и его семьи, которая включает физический, эмоциональный, социальный и духовный компоненты. Она помогает неизлечимо больному ребёнку жить максимально комфортно: играть, учиться, общаться со сверстниками, отмечают в благотворительном фонде.

«О семьях, в которых живут неизлечимо больные дети, говорить не принято — это слишком тяжело. А ещё чаще всего в них есть только мама и бабушка. При этом потребность в расходных материалах и средствах гигиены у детей, находящихся на паллиативе, намного выше, чем тот бесплатный минимум, который выдаётся государством. Дети постоянно нуждаются в памперсах, одноразовых пелёнках, средствах гигиены, салфетках, катетерах, трахеостомах, гастростомах. Цель нашего с больницей проекта "Детский паллиатив" — сделать так, чтобы эти ребятишки прожили свою пусть небольшую жизнь в комфорте, без боли и слёз», — говорят в пресс-службе фонда «Живи, малыш».

Всю подробную информацию можно узнать на сайте фонда «Живи, малыш». Напомним, в 2017 году благодаря акциям фонда удалось собрать более 6,5 миллиона рублей на лечение 33 тяжелобольных детей из 13 регионов России. Сейчас в помощи также нуждаются два ребёнка с ДЦП — 14-летняя Алина Горбунова и 13-летний Степан Шматлай.

«У Алины ДЦП, и она уже 14 лет прикована к своей кровати. Да, девочку не вылечить, но это не значит, что она не имеет право и не должна жить, как обычный ребёнок — играть, смеяться, смотреть мультфильмы и слушать интересные рассказы. Родители Алины тратят всё время и силы на то, чтобы обеспечить дочери должный уход. Но сейчас ей очень нужна специальная ортопедическая кровать — без неё девочка вынуждена спать на полу, так как с обычного дивана и кровати она падает», — рассказывают родители Алины.

Чтобы купить для девочки специальную ортопедическую кровать, необходимо 30,3 тысячи рублей.

У 13-летнего Стёпы тоже ДЦП. Недавно ему для школьных занятий на дому подарили компьютер. Мама воспитывает сына в одиночку, и у неё нет денег для покупки компьютерного стола и комфортного для больного ребёнка стула. Их стоимость — всего 5 тысяч рублей.

Напомним, сегодня, 1 марта, вновь стартовала всероссийская благотворительная акция «100 рублей спасут жизнь», которую поддерживают многие известные люди (Николай Наумов, Павел Воля, Юлия Чичерина и другие). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместо подарков на день рождения уже три года подряд просил помочь благотворительному фонду «Живи, малыш». Чтобы принять участие в акции, достаточно отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Одним из самых эффективных способов помочь подопечным фонда, которым необходимо прохождение регулярных курсов реабилитации, является оформление регулярных пожертвований с банковской карты. Нет нужды каждый раз обращаться в банк, искать терминал или снова и снова вводить информацию о карте на сайте. В то же время процесс оформления регулярных пожертвований аналогичен оформлению разового пожертвования и занимает не более трёх минут. Подписаться можно на сайте фонда «Живи, малыш» в разделе «Как помочь» и в группе фонда в соцсети «ВКонтакте», также через сервис «Сбербанк онлайн».