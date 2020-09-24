«Я готова заплатить за достоверную информацию». В Нижнем Тагиле полиция и автоледи разыскивают хулигана, испортившего дорогой кроссовер

Вечером в воскресенье, 20 сентября, возле дома № 48 по проспекту Ленина неопознанный молодой человек повредил кроссовер Mazda, припаркованный у подъезда. О происшествии АН «Между строк» рассказала владелица иномарки Татьяна. По словам женщины, в этот день она оставила свой автомобиль возле здания, а наутро обнаружила, что на левой двери глубокая вмятина. Записи с камер наблюдения ближайших заведений позволили установить злоумышленника. Татьяне удалось выяснить, что в этот вечер в районе гуляла группа молодых людей, которые совершали покупки в продовольственных магазинах. На видеозаписи видно, как молодой человек из компании сначала бросает в автомобиль бутылку, а потом пинает дверь и убегает.

«Как мне объяснили продавцы магазина, ребята были уже нетрезвые и по разговору вроде как отмечали день рождения одного из них. Оторвали по пути с крыльца аптеки воздушные шарики и с этими шариками потом бегали. Машина никому не мешала. А удар был такой сильный, что погнулось ребро жёсткости. Я уже написала заявление в полицию и готова заплатить 5000 рублей за достоверную информацию о хулигане. На видео он в кепке с номером 13», — говорит Татьяна.

Если кто-то узнал молодого человека на видео, просьба позвонить по телефону: 8 (912) 293-84-94.