«Я думаю остаться здесь, в России». В Нижнем Тагиле прошёл второй международный конкурс чтецов «Очей очарованье» для иностранцев, изучающих русский язык

В Нижнем Тагиле в конференц-зале отеля Demidov Plaza прошёл финал второго международного конкурса чтецов «Очей очарованье» (12+). В этом году он проходил в очном формате, в нём приняли участие 33 человека из 19 стран. Финалисты прочитали стихотворения русских поэтов, где отражена тема города, его архитектуры, истории российских городов и их достопримечательностей.

Конкурс, популяризирующий русский язык и русскую культуру среди иностранцев, придумали и организовали преподаватели факультета филологии и межкультурной коммуникации НТГСПИ. Впервые он состоялся год назад. Проект реализуется благодаря гранту Минпросвещения РФ. В первом, отборочном этапе конкурса, проходившем дистанционно, приняли участие 403 человека из 47 стран.

«Тематику нынешнего конкурса его участники восприняли с большим интересом и энтузиазмом. Многие из них, вдохновлённые прошлогодним конкурсом, приглашали своих друзей тоже поучаствовать. На первом этапе они писали свои посты, сочинения, рассказывающие о российских городах, их достопримечательностях, архитектуре. Лучшие сочинения мы опубликовали в подарочном сборнике»,— рассказывает Татьяна Аникина, куратор конкурса, кандидат филологических наук, доцент НТГСПИ.

По её словам, не без удивления организаторы узнали о том, что у многих иностранцев даже из очень далёких от России государств есть большой интерес к нашей стране, её культуре, истории, природе, людям. Многие из них бывали в России, посещали разные интересные места.

«Знакомясь с работами участников, мы сами делали для себя интересные открытия, узнавали много нового о России. Мы поняли, что во всём мире нашу страну хорошо знают и многие любят. Некоторые из тех иностранцев, что впервые побывали здесь и чьи сочинения мы читали, после посещения России приняли решение поступить в наши вузы», — отмечает Татьяна Аникина.

Конкурс проходил в трёх возрастных категориях: до 18 лет (включительно), от 19 до 22 лет и старше 23 лет. В нём приняли участие представители Азербайджана, Алжира, Анголы, Армении, Афганистана, Бангладеш, Бенина, Венгрии, Вьетнама, Гаити, Гвинеи-Бисау, ДНР, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, Йемена, Камеруна, Казахстана, Киргизии, Китая, Колумбии, Кот-д’Ивуара, Кубы, Ливана, Македонии, Мали, Марокко, Мексики, Молдавии, Монголии, Нигерии, Пакистана, Приднестровья, Сальвадора, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Шри-Ланки, Экваториальной Гвинеи и ЮАР.

В финальной части жюри оценивало выбор стихотворения, знание и понимание текста, артистизм, чёткость дикции, уровень оформления аудио- и визуального ряда. Участники читали со сцены стихи русских поэтов, за ними на экране транслировались видео с архитектурными достопримечательностями городов.

Звучали произведения Александра Пушкина, Осипа Мандельштама, Александра Городницкого, Риммы Казаковой и других авторов. Условиями конкурса допускалось не только прочитать стихотворение, но и спеть. Некоторые из участников выступали в национальных костюмах.

«Я исполнил стихотворение Александра Городницкого “Давай поедем в Царское село” под аккомпанемент гитары. Сам играл, сам пел. Оно посвящено тому времени, когда там жил и учился поэт Александр Пушкин. Я рад, что у меня появилась возможность принять участие в таком конкурсе. Мне интересна Россия и русская культура, благодаря конкурсу я смог проявить себя, реализовать этот свой интерес», — рассказал Бердах Узакбергенов из Узбекистана.

В перерывах между чтениями выступали творческие коллективы Нижнего Тагила, в том числе знаменитый своими победами на различных международных конкурсах и фестивалях цирк «Аншлаг». Один из участников конкурса, студент из Египта, решил выступить не только в роли чтеца и во время музыкальной паузы исполнил композицию на национальном барабане.

«Мне нравится в России, нравятся люди, культура, традиции. Я прожил уже два года в Бурятии, учусь на хореографа. Русский язык учу уже три года, начал во время пандемии, дистанционно. Выучить стихотворение для меня несложно, а справиться с волнением трудно», — делится впечатлениями Чэнь Куньюань из Китая.

По словам конкурсанта, ему очень понравился Нижний Тагил, а участие в конкурсе стало для него важным и интересным опытом, поскольку он намерен и дальше жить и строить свою карьеру в России.

«Это первый раз в жизни, когда я выучил стихотворение на русском. Я учусь в России на врача на французском языке и русский стал учить, уже живя здесь. И сейчас моя душа уже настолько лежит к этой стране, что я думаю остаться. Я богаче стал здесь, не деньгами, а душою», — говорит Саиди Мохаммед Реда из Марокко.

Он добавляет, что конкурс превзошёл его ожидания и по уровню организации, и по уровню конкурсантов. И самое главное, здесь удалось создать неповторимую атмосферу доброжелательности и творчества, которая будет вспоминаться ещё долго.

«Я очень рада, что участвовала в этом конкурсе. Сегодня я в монгольском национальном костюме, который мы надеваем на праздники. И это событие действительно праздник для людей из многих стран. Я очень ответственно готовилась к выступлению, хотела показать максимум того, на что способна», — делится Мунхцогт Учралмаа из Монголии.

Она не скрывает, что перед выступлением сильно волновалась, но осталась довольна тем, как прочитала стихотворение, которое учила несколько месяцев. Результат — первое место в своей возрастной группе. Гостья из Монголии добавляет, что в зале царила атмосфера дружбы и творчества, каждого участника поддерживали аплодисментами зрители и другие конкурсанты. И ещё она говорит, что Нижний Тагил — комфортный и красивый город, куда она хотела бы вернуться, если представится такая возможность.

Но конкурс есть конкурс, и в нём должны быть победители. В возрастной категории до 18 лет (включительно) первое место занял Чэнь Куньюань из Китая, второе — Жасур Умаров из Узбекистана, третье — Китти Мезеи (Венгрия).

В группе от 19 до 22 лет первой стала Мунхцогт Учралмаа (Монголия), второе место заняли сразу два участника: ЭльИраки АбдельРахман из Египта и марокканец Саиди Мохаммед Реда, третьим стал Атабек Еркебаев из Узбекистана.

В группе от 23 лет первенствовали Инь Хайлун из Китая и Ольга Утемуратова из Узбекистана, жюри им двоим присудило победу, второй стала представительница Сирии Акеел Айех, третье место также разделили два участника: Уралбек Имонкулов из Таджикистана и камерунец Ндонзу Мбонге Валери Леонель Делор.

По словам организаторов второго международного конкурса «Очей очарованье», сегодня уже можно с уверенностью сказать, что в Нижнем Тагиле в рамках этого масштабного мероприятия складывается добрая традиция культурного обмена, которая позволит жителям других стран узнавать как можно больше о России и нашем городе.