В Нижнем Тагиле прошёл первый международный конкурс «Очей очарованье» для иностранцев, изучающих русский язык

22 декабря в конференц-зале отеля Demidov Plaza состоялся грандиозный финал международного конкурса «Очей очарованье» (12+). На протяжении трёх часов звучали стихи А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Б. Л. Пастернака, И. А. Бунина, С. А. Есенина с китайским, итальянским, арабским, турецким и другими акцентами. В завершение события все 29 конкурсантов из разных стран мира, присоединившиеся по Zoom и лично приехавшие в Нижний Тагил, получили памятные и ценные подарки.

Конкурс, популяризирующий русский язык и русскую культуру, разработали преподаватели факультета филологии и межкультурной коммуникации НТГСПИ. Реализовать проект удалось благодаря гранту Минпросвещения РФ. На первом этапе в ноябре конкурсные испытания проходили дистанционно. 226 человек из 26 стран писали посты в соцсетях на русском языке о своей Родине и сочинение на тему «Место в России, где я мечтаю побывать».

В финал вышли 34 конкурсанта из ДНР, Турции, Венгрии, Италии, Китая, Узбекистана, Польши, Египта, Боливии, Южно-Африканской Республики. 22 декабря 29 из них приняли участие в конкурсе чтецов. Восемь человек смогли приехать в Нижний Тагил и выступить перед зрителями, остальные подключились по Zoom.

Жюри оценивало выбор стихотворения, знание и понимание текста, чёткость дикции, артистизм и творческий подход к оформлению визуального ряда. Участники выступали в трёх возрастных категориях: школьники, студенты и взрослые люди старше 21 года.

«Мы хотим поблагодарить Министерство просвещения России за грантовую поддержку, развитие и популяризацию русского языка. Мы безмерно гордимся нашими преподавателями, их профессионализмом и компетентностью, которые позволили выиграть нашему институту этот грант. На самом деле, провинциальность вуза раньше определялась географическим положением, но сегодня, в эпоху развития интернета, провинциальность вуза определяется только нежеланием или неумением расширить свои границы. И сегодняшний международный конкурс как раз показывает нашу встроенность не только в российское, но и в мировое образовательное пространство», — говорит директор НТГСПИ Татьяна Райхерт.

Для участников из бывших союзных республик русский язык привычен, а конкурсанты из ЮАР, Италии, Египта и другие изучают великий и могучий в школах, институтах, языковых центрах или самостоятельно. Так, Марвин Сийабонга Манзини из ЮАР обучается в российском университете. А самая взрослая участница конкурса, 77-летняя итальянка Марта Тонджани, с экрана призналась собравшимся гостям конкурса, что любит и изучает русскую культуру. За прекрасное декламирование текста песни «Течёт река Волга» (6+) Марта получила спецприз жюри — в Италию отправится сборник сказов уральского писателя Павла Бажова.

В Нижний Тагил смогли приехать восемь финалистов. Венгерские школьники Петер Милан и Соня Элиза Вицаи с мамой Натальей, турчанка Дерья Арыджан, китаянка Син Янань, Алия Янхаева из Кыргызстана, Шорасул Кадреков из Узбекистана, Ирина Нижник и Юлия Козачкова из Донецкой Народной Республики.

Участники конкурса в Нижнем Тагиле Участники конкурса в Нижнем Тагиле

«Я с ДНР и вообще не ожидала, что сюда к вам попаду, — говорит Ирина Нижник. — Думала, что буду участвовать только заочно. Вариант с перелётом вообще никак не рассматривала. Но потом появился список финалистов, и в нём была Юля, с которой мы живём в одном городе. Вместе мы решили приехать. Спасибо большое организаторам за предоставленную возможность, за то, что мы не просто выступили, но и хорошо отдохнули в эти три дня».

23-летний студент из Узбекистана Шорасул Кадреков занял первое место в своей возрастной категории. Улыбчивый молодой человек учится на преподавателя русского языка в родном городе. Говорит, что в Узбекистане русский язык включён в школьную программу и учителей не хватает, некоторые школы даже приглашают специалистов из России.

«У меня родители говорят на русском, бабушка, поэтому русский для меня родной, я по- узбекски говорю хуже. В России у меня живёт сестра, я несколько раз был в Оренбургской области, Нижний Тагил — второй город России, который я увидел. Мне здесь всё очень понравилось. Особенно снег — его так много, он такой белый. Я рад, что смог побывать здесь. В этом конкурсе однозначно главное не победа, а возможность познакомиться с новым городом, новыми людьми», — говорит Шорасул.

Все гости уехали из Нижнего Тагила с дипломами и подарками. Отправятся призы и в родные города остальных участников.

«Спасибо нашим участникам, которые приехали издалека. Все большие молодцы, все очень доброжелательные. Сегодня мы получили удовольствие, когда слушали их выступления. Конечно, вживую слушать лучше, хотя были и прекрасные онлайн-выступления. Но такое живое общение, особенно сегодня, в наших сложных условиях, очень ценно», — сказала член жюри кандидат филологических наук Галина Авдеева.

«Мы с детьми приехали из Венгрии, я хотела привезти сюда ещё одного своего ученика, но его родители испугались холодной русской зимы. Я благодарю организаторов, было очень приятно познакомиться с вами, с уральскими людьми, которые очень добрые, и говор у вас какой-то приятный. И ещё я бы хотела попросить у вас: вы, пожалуйста, продолжайте эту традицию. Мы с удовольствием привезём к вам новых учеников и с удовольствием встретимся ещё», — обратилась к организаторам учитель русского языка из школы в Венгрии Наталья Вицаи.

Станет ли конкурс «Очей очарованье» доброй традицией, пока неясно, но точно можно сказать, что это событие войдёт в историю Нижнего Тагила и запомнится всем его участникам на долгие годы.