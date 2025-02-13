«Я до сих пор не могу понять её сына. Как он не осознаёт, что мама спала на улице, на холоде». 72-летняя пенсионерка, скитавшаяся по улицам Нижнего Тагила в течение двух лет, получила благоустроенную квартиру

72-летняя пенсионерка Татьяна Быкова, которая была вынуждена несколько лет жить на улице, получила ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры в одной из пятиэтажек ​в микрорайоне Кирпичный. В настоящее время тагильчанка обживается и налаживает быт.

Напомним, неравнодушные жители Нижнего Тагила обратили внимание на пожилую женщину с большими пакетами, которая ночует на остановках и в парках города. Мы нашли Татьяну Александровну в одном из парков города и пообщались с ней. Женщина рассказала свою историю, а также причину, по которой она была вынуждена жить на улице. Сразу отметим, что о себе пенсионерка рассказывала сбивчиво и непоследовательно, путалась в датах и не могла вспомнить некоторые моменты из жизни.

По словам Татьяны, она родилась и всю жизнь прожила в Нижнем Тагиле. Почти все её близкие умерли, остался только сын, с которым она периодически общается. Отметим, что во время разговора журналиста и тагильчанки недалеко от них проходил опрятно одетый мужчина. Татьяна окликнула его, пояснив, что это её сын. Мужчина, не обращая внимания, прошёл мимо.

Длительное время пенсионерка проживала в муниципальной квартире в доме № 26 на улице Аганичева, но в ноябре 2022 года её выселили. После выселения с Аганичева женщину поселили в дом № 19 на улице Проезжей, но, со слов Татьяны, из-за плохих условий она там жить не смогла. После смерти родителей, в мае 2019 года, Татьяна унаследовала долю в квартире в доме № 30 на улице Пархоменко. Также право на эту квартиру унаследовала приемная дочь её отца, которая продала свою долю женщине, а та в 2022 году передала её Екатерине и Дмитрию (имена изменены. — Прим. ред.) по договору дарения.

Как рассказывает Татьяна, отношения со сводной сестрой всегда были напряжёнными. Также не заладилось общение и с новыми собственниками доли в квартире на улице Пархоменко. По словам тагильчанки, Екатерина и Дмитрий постоянно выгоняют её из квартиры, конфликтуют с ней и не дают проживать в жилом помещении. Татьяна говорит, что неоднократно жаловалась, но куда конкретно, пояснить не смогла, ссылаясь на проблемы с памятью из-за недавнего избиения.

На помощь Татьяне Быковой пришла бывшая соседка по двору на улице Аганичева Зоя Агапова. Она навещала пенсионерку, приносила одежду и еду, а также пыталась разобраться в сложившейся ситуации Татьяны и найти ей жильё. Также один из активистов филиала «Русской общины» в Нижнем Тагиле Павел отправил обращение в СК России по Свердловской области с просьбой провести проверку о защите её прав и законных интересов.

В апреле 2024 года прокуратура Ленинского района в интересах Татьяны Быковой обратилась в суд с иском к Екатерине и Дмитрию, в котором просила вселить пенсионерку в квартиру, находящуюся в доме № 30 на улице Пархоменко. В итоге суд решил отказать в удовлетворении исковых требований.

В распоряжении редакции имеется постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 мая 2024 года по факту совершения противоправных действий в отношении пенсионерки, в котором представлены показания собственницы другой доли в доме № 30 на улице Пархоменко. По словам Екатерины, её мама приобрела 1/4 (в долях) в квартире у сводной сестры Татьяны Быковой. После приобретения и оформления документов на квартиру, она подарила указанное право на жилплощадь ей и супругу. О том, что 3/4 доли в указанной квартире находится у другой женщины, она знала. С её слов, Татьяна не заявляла намерений о проживании в этой квартире. Екатерина предлагала пенсионерке выкупить её долю или продать свою, но женщина на контакт не шла. Доступ в квартиру ей не запрещали.

Как рассказала АН «Между строк» Зоя Агапова, в сентябре 2024 года Татьяну Быкову на машине скорой помощи доставили в психиатрическую больницу № 7 Нижнего Тагила.

«Татьяне там понравилось, ей дополнительно давали сметанку и творог. Когда я её навестила, она уже была отмытая, чистая, без болячек. По просьбе Татьяны я нашла её сына, но нам удалось поговорить только по телефону. Я ему объяснила, где находится его мама, но он ответил с таким же холодом и равнодушием, что он работает и не может её посетить. Он только возмутился, что администрация не имела права так силком забирать её с улицы. Я до сих пор не могу понять её сына. Как он не осознаёт, что мама спала на улице, на холоде», — рассказывает Зоя Агапова.

В начале февраля 2025 года тагильчанку выписали из больницы. Зоя прибрала муниципальную квартиру к приходу пенсионерки, которую предоставила мэрия, однако возникли трудности с ключами от домофона.

«В больнице мне соцработники передали ключи, чтобы я подготовила квартиру к приезду Татьяны. Однако ключ от домофона мне не предоставили, сказав, что, когда они приезжали, дверь была открыта. Возникла трудность с его изготовлением. Но, случайно поделившись с коллегами на работе, я узнала, что одна сотрудница живёт в том же доме, куда заселили Татьяну, и она дала мне ключ от домофона, с которого я сделала дубликат. Соцпомощь при больнице сообщила, что подготовили ключи на троих человек, которые Татьяна получит при выписке, но все выданные ей ключи не подошли. Возник вопрос, как она вообще могла попасть в квартиру?» — рассказывает Зоя.

Женщина нашла неравнодушных людей, которые помогли Татьяне с продуктами на первое время, одеждой и мебелью для обустройства квартиры, а также изготовили дубликаты ключей и отвезли Татьяну и Зою из больницы.

«Мне сказали, что к Татьяне приставят социального работника, который будет навещать её раз в месяц. Перед её приездом я собирала по друзьям и знакомым вещи, мебель. Нам удалось обставить квартиру самым необходимым. Я благодарна всем неравнодушным людям, которые откликнулись на помощь. Квартира хорошая, в ней светло, только батареи еле тёплые — будем решать этот вопрос. Сантехника и электрическая плита работают исправно, есть встроенный шкаф. В подъезде стены страшные, но полы моют», — говорит Зоя.

В настоящее время Татьяна Быкова обустраивается и адаптируется к новому повседневному укладу жизни.