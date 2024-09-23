В Нижнем Тагиле пенсионерка вынуждена жить на улице из-за разногласий с соседями по квартире (ВИДЕО)

Неравнодушные жители Нижнего Тагила обратили внимание на пожилую женщину с большими пакетами, которая ночует на остановках и в парках города.

«Её зовут Татьяна Александровна Быкова, в декабре ей будет 72 года. Очень жалко бабушку, она живёт на улице уже несколько лет. Раньше она могла погреться в тепле на железнодорожном вокзале, в круглосуточных магазинах или банках. Теперь её туда не пускают. Скоро зима, я боюсь, что она просто замёрзнет», — рассказала журналисту АН «Между строк» знакомая пенсионерки Зоя Агапова.

Мы нашли Татьяну Александровну в одном из парков города и пообщались с ней. Женщина рассказала свою историю, а также причину, по которой сейчас вынуждена жить на улице. Сразу отметим, что о себе пенсионерка рассказывает сбивчиво и непоследовательно, путается в датах, не может вспомнить некоторые моменты из жизни.

По словам Татьяны, она родилась и всю жизнь прожила в Нижнем Тагиле. Почти все её близкие умерли, остался только сын, с которым она периодически общается. Отметим, что во время разговора журналиста и тагильчанки недалеко от них проходил опрятно одетый мужчина. Татьяна окликнула его, пояснив, что это её сын. Мужчина, не обращая внимания, прошёл мимо.

«Сын мне помочь не может, так как ему самому жить негде. Пищу себе готовит дома у своего друга. Когда я сижу тут одна, он приходит ко мне, мы разговариваем. Когда рядом со мной люди, он боится подходить, так как его неоднократно избивали. Меня тоже недавно побил местный бездомный, так как увидел, что мне помогают люди: дают еду и одежду. Из-за этого я забыла некоторые моменты из жизни», — рассказывает Татьяна Быкова.

Длительное время пенсионерка проживала в муниципальной квартире в доме № 26 на улице Аганичева, но в ноябре 2022 года её выселили. После смерти родителей, в мае 2019 года, Татьяна унаследовала долю в квартире в доме № 30 на улице Пархоменко. Также право на эту квартиру унаследовала приемная дочь её отца, которая продала свою долю женщине, а та в 2022 году передала её Екатерине и Дмитрию (имена изменены. — Прим. ред.) по договору дарения.

«У меня была муниципальная квартира на улице Аганичева. Сначала я не успела её приватизировать, а потом на протяжении многих лет меня топили соседи. Не работал свет и газ. Из-за постоянных потопов я не смогла стать её собственником. После выселения с Аганичева меня поселили в аварийном доме № 19 на улице Проезжей. Его признали аварийным и должны снести, в нём жить невозможно», — вспоминает женщина.

Как рассказывает Татьяна, отношения со сводной сестрой всегда были напряжёнными. Также не заладилось общение и с новыми собственниками доли в квартире на улице Пархоменко. По словам тагильчанки, Екатерина и Дмитрий постоянно выгоняют её из квартиры, конфликтуют с ней и не дают проживать в жилом помещении.

«Сводная сестра всегда завидовала мне. Из-за неё у меня не осталось сада, также она незаконно стала наследницей доли на Пархоменко и украла у меня все документы на эту квартиру. Новые собственники провоцируют конфликты и не пускают меня домой. Когда я вызываю полицию, они делают вид, что всё нормально, и пускают меня. Как только сотрудники уходят, они меня выгоняют. Было даже такое, что Екатерина побила меня. Пойти мне больше некуда, поэтому и живу на улице», — рассказывает пенсионерка.

Татьяна говорит, что неоднократно жаловалась, но куда конкретно, пояснить не смогла, ссылаясь на проблемы с памятью из-за недавнего избиения.

«Я её знаю около трёх лет, мы раньше были соседями по двору на улице Аганичева. Мне её очень жаль, я прихожу к ней, навещаю, приношу одежду и еду. Она хорошая женщина, совсем не пьёт. У неё от пенсии остаётся 5-7 тысяч, потому что с неё списывают за долги по коммунальным платежам. Она говорит, что много куда жаловалась, но её везде отшвыривают, относятся как к бомжу. Недавно к ней приходили из “Комплексного центра социального обслуживания населения”, предлагали помощь, но она боится, что её увезут в психиатрическую больницу. Также мы искали ей временное жильё, но в дом престарелых она идти не хочет, боится психиатрической экспертизы. Я даже готова стать её опекуном, чтобы ей помочь», — говорит Зоя Агапова.

В распоряжении редакции имеется решение Ленинского районного суда от 22 мая 2024 года, в котором сказано, что в апреле текущего года заместитель прокурора Ленинского района в интересах Татьяны Быковой обратился в суд с иском к Екатерине и Дмитрию, в котором просит вселить пенсионерку в квартиру, находящуюся в доме № 30 на улице Пархоменко. Также определить порядок пользования жилым помещением следующим образом: в пользование Татьяны Александровны передать комнату площадью 18,5 кв. м, в пользование Екатерины и Дмитрия передать комнату площадью 16,8 кв. м. Кухню, ванную, туалет, коридор и балкон оставить в общем пользовании сторон. В иске указано требование обязать ответчиков не чинить препятствия пенсионерке в пользовании комнатой.

В итоге суд решил отказать в удовлетворении исковых требований.

«Разрешая заявленные требования, суд исходит из того, что истец никогда не проживала в спорной квартире, планировка квартиры, которая состоит из двух комнат, проходной и запроходной, не позволяет определить порядок пользования квартирой между собственниками, семейные отношения между истцом и ответчиками отсутствуют, так как родственниками они не являются. С учётом установленных обстоятельств суд приходит к выводу, что вселение истца в жилое помещение существенно нарушит права ответчиков, которые длительно проживают в жилом помещении вместе с тремя несовершеннолетними детьми, требований о выселении ответчиков для вселения туда истца прокурором не заявлено. В этой связи суд приходит к выводу, что оснований для удовлетворения требований истца о вселении, определении порядка пользованием жилым помещением, о возложении на ответчиков обязанности не чинить препятствий в пользовании истцу жилой комнатой не имеется. При этом суд считает, что защита нарушенного права истца возможна путём требования у других собственников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на её долю, соответствующей денежной компенсации», — сказано в документе.

На помощь пенсионерке пришёл один из активистов филиала «Русской общины» (РО) в Нижнем Тагиле Павел. Он отправил обращение в СК России по Свердловской области с просьбой провести проверку о защите её прав и законных интересов.

«Ущемлены конституционные права престарелого гражданина России, который в силу своего возраста не способен отстоять свои законные права и поэтому живёт на улице вместо того, чтобы проживать на 3/4 своего жилья! Также у меня есть вопрос к сотруднику УФМС. Если действительно всё так, как написано в решении суда, то как могло случиться, что двух родителей и трёх детей прописали на примерно 10,5 кв. м, тем самым заведомо ущемляя их права», — рассказал мужчина.

В распоряжении редакции имеется и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 мая 2024 года по факту совершения противоправных действий в отношении пенсионерки, в котором представлены показания собственницы другой доли в доме № 30 на улице Пархоменко. По словам Екатерины, её мама приобрела 1/4 (в долях) в квартире у сводной сестры Татьяны Быковой. После приобретения и оформления документов на квартиру она подарила указанное право на жилплощадь ей и супругу. О том, что 3/4 доли в указанной квартире находится у другой женщины, она знала. С её слов, Татьяна не заявляла намерений о проживании в этой квартире. Единоразово ругалась с ней и более общих встреч не происходило. Екатерина предлагала пенсионерке выкупить её долю или продать свою, но женщина на контакт не шла. Доступ в квартиру ей не запрещали.

Редакция АН «Между строк» сделала запрос в муниципальное казённое учреждение «Служба правовых отношений» и в «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района». На момент публикации получить ответ не удалось.