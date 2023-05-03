«Я действительно повёл себя некрасиво и не по-мужски». В Нижнем Тагиле уволенный за хамство водитель маршрутки извинился перед пассажиркой и попросил вернуть ему работу

Уволенный за хамство водитель маршрутки № 36 сегодня принёс свои извинения пассажирке Алёне (имя измененно. — Прим. ред.) за своё поведение. Об этом она сама сообщила редакции АН «Между строк». Напомним, инцидент произошёл утром 29 апреля. Водитель грубил, матерился, кидался в людей сдачей.

По словам женщины, он позвонил, принёс свои извинения и пообещал впредь себя так не вести. А также попросил связаться с его руководством и выразить своё мнение по поводу возможности его возвращения в профессию.

«Сначала он попросил встретиться для того, чтобы извиниться, я ему ответила, что встречаться с ним не хочу и мне хватит извинений по телефону. Он извинился и сказал, что был не прав, ошибки свои признаёт и ему стыдно. Я его спросила, что с ним было в тот момент. Он ответил, что очень устал, но это его не оправдывает. “Я действительно повёл себя некрасиво, не по-мужски”, — сказал он. Спросил, не против ли я, чтобы его вернули на работу. Я сказала что не против, если он не будет больше себя так вести и станет выполнять свою работу хорошо. Он поблагодарил и попросил позвонить его руководству и сказать о том, что я не возражаю. Мужчина добавил, что с радостью вернётся в профессию», — рассказывает Алёна.

После звонка женщина обратилась в компанию «Союз-НТ» и рассказала об извинениях водителя. Она отметила, что простила мужчину и не против его восстановления на рейсе с условием нормального исполнения должностных обязанностей.

«Без моего решения руководство не берёт его обратно на работу. К ним у меня вопросов нет, всё в правовых рамках. Я согласна, пусть идёт работает. Он сказал, что поставит видеорегистратор в маршрутку для того, чтобы потом доказывать кто прав, а кто виноват. Руководство сказало, что вопрос о принятии его вновь на работу будет решаться», — добавила Алёна.