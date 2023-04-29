«Матерился и кидал в людей сдачу». В Нижнем Тагиле после жалобы пассажиров уволили одного из двух водителей на маршруте № 36

Пассажиры общественного транспорта в Нижнем Тагиле пожаловались на систематическое хамство и непрофессиональное поведение одного из водителей на маршруте № 36. Один из таких случаев произошёл сегодня около 10 часов утра. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Алёна (имя измененно. — Прим. ред.), водитель маршрутки грубил пассажирам, матерился, кидался в людей сдачей.

«Одна женщина вышла на остановке в районе Ленина — Мира, она была полненькая, а передние сиденья были заняты, и она нечаянно обронила купюру 100 рублей водителю на сиденье. Она не кидала ему ни в глаза, ни в руки, тем более уж не швыряла. После того как денежки выпали, он начал кричать матом на неё, якобы она ему небрежно их подала. В общем, там был только один отборный мат. Потом он просто не отдал ей сдачу. Она вышла вся зарёванная. Мне было это очень неприятно. Все пассажиры промолчали», — отметила тагильчанка.

По словам Алёны, следующей жертвой водителя-хама стала пожилая женщина. В руках у пенсионерки была собачка, поэтому она не смогла дотянуться до водителя, чтобы отдать плату за проезд. Тогда мужчина стал кричать на пассажирку матом из-за того, что ему самому пришлось тянуться за деньгами.

«После этого я не выдержала и включилась в диалог. Я спросила у него: “Почему вы сегодня всем хамите?” Одновременно подала ему 100 рублей. Он начал меня так же, как и других женщин, оскорблять и посылать на три буквы. Потом он кинул в меня сдачу. Я поймала только пятьдесят рублей, остальная мелочь разлетелась по салону. Я вышла просто как оплёванная. Я повернулась и начала снимать номер маршрутки, он увидел это и начал показывать мне средний палец. Я считаю, что страна должна знать своих "героев", мы о таких людях должны говорить в социальных сетях, чтобы впредь к нему в маршрутку больше никто не садился и он ездил сам с собой наедине спокойно», — говорит девушка.

Алёна обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города и рассказала о случившемся. В течение часа с тагильчанкой связалось руководство компании «Союз-НТ» пояснив, что водитель будет уволен.

«Руководство отреагировало правильно и быстро. Со мной связался представитель перевозчика и рассказал, что вызвал водителя на разговор. Мужчина свою вину не признал и точно так же продолжал кричать и хамить. Руководитель сказал мне, что не стал такое поведение терпеть и уволил его. Он признал, что действительно имеется большое напряжение с транспортом по этому маршруту. По нему ездили всего две маршрутки, а теперь осталась одна», — рассказала Алёна.