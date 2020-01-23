WADA временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Международное антидопинговое агентство (WADA) приостановило действие лицензии Московской антидопиновой лаборатории, сообщается на сайте организации.

Московской лаборатории запрещается выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе «Биологический паспорт спортсмена». Запрет будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства.

Ранее, в декабре 2019 года, WADA отстранило Россию от олимпиад и чемпионатов мира на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, в 2017 году из-за допингового скандала исполком МОК объявил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «Спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). Решение о допуске принимала специальная комиссия.