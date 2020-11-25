Взрывотехники тагильского ОМОНа обезвредили найденный возле ж/д путей 152-мм артиллерийский снаряд

Днем 25 ноября в дежурную часть Управления Росгвардии по Свердловской области поступила информация, что вблизи железнодорожной станции Благодать при вырубке кустарников рабочими обнаружен предмет, схожий с артиллерийским снарядом. На место обнаружения выехала группа разминирования нижнетагильского ОМОНа Росгвардии с минно-розыскной собакой.

«С соблюдением мер предосторожности и требований безопасности взрывотехники ОМОНа обследовали предмет и прилегающую территорию. Специалистами находка идентифицирована как 152-мм артиллерийский снаряд со следами глубокой коррозии, без маркировки, взрывателя и взрывчатого вещества, не представляющий опасности. Боеприпас был передан сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.