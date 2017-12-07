Выжившую в авиакатастрофе в Хабаровском крае девочку выписали из больницы

Девочка, выжившая после падения самолёта у села Нелькан в ноябре, выписана из больницы, сообщает «Интерфакс».

«Ребёнка выписали домой, состояние хорошее. Девочка ещё в гипсе, будет продолжать лечение дома», — рассказал главврач детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича Иван Гончаров.

Напомним, самолёт L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» потерпел крушение при заходе на посадку у посёлка Нелькан в Аяно-Майском районе Хабаровского края 15 ноября. Погибли четверо пассажиров и два пилота, выжила только трёхлетняя девочка, она получила черепно-мозговую травму и перелом ноги.

На следующий день после катастрофы пострадавшую бортом МЧС доставили в хабаровскую краевую клиническую больницу № 2, затем её перевезли в детскую больницу, где сделали операцию на ноге.