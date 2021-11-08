Выживший в смертельном ДТП на Черноисточинском шоссе водитель служил в ОМОНе. После аварии его уволили 

В Нижнем Тагиле 20-летнего водителя Opel Astra, который остался в живых после смертельного ДТП на Гальянке, уволили из ОМОНа. Молодой человек служил в Росгвардии и после проверки был уволен по отрицательным мотивам, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

«По результатам проведённой служебной проверки гражданин уволен со службы по отрицательным мотивам», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 4 ноября в 18:30 на Черноисточинском шоссе недалеко от торгового комплекса «Лидер». Молодой мужчина за рулём Opel Astra, следуя со стороны улицы Челюскинцев в сторону Октябрьского проспекта по Черноисточинскому шоссе не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в столб рекламного щита.

До прибытия скорой на месте аварии скончались пассажиры иномарки — 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек. Водитель был госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибом правого бедра, раной правой руки и ушибом грудной клетки.

Водитель имеет стаж управления автомобилем два года, за это время за нарушения ПДД он привлекался один раз. Госавтоинспекторы продолжают расследование всех обстоятельства ДТП.