Выявляют номера под угрозой: связисты разработали «Платформу киберразведки»

Российским банкам предложили новое решение, чтобы предотвращать кражу денег со счетов клиентов. Защитить сотрудников от мобильного мошенничества сможет и весь корпоративный бизнес региона. Сегодня МегаФон первым среди операторов связи запустил «Платформу киберразведки». Разработанные алгоритмы в автоматическом режиме даже выявляют номера, которые находятся под угрозой хищения средств или информации.

Как рассказали в пресс-службе компании, такая платформа аккумулирует информацию обо всех современных источниках сетевых атак на пользователей мобильной связи. Алгоритмы фиксируют распространение ссылок на вредоносное ПО, и по подозрительному характеру поведения пользователя платформа выявляет заражённые устройства, отслеживает обращение к фишинговым ресурсам.

Решение также помогает выявлять недобросовестных пользователей, которые используют SIM-карты для массовой автоматизированной регистрации с целью мошеннических операций.

Например, ритейл или сервисы каршеринга смогут выявлять «оптовых» пользователей бонусных баллов и скидок, социальные сети — бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками. С таких аккаунтов также зачастую производится регистрация электронных кошельков, спам-рассылки по другим пользователям сервисов, мошенничества с использованием методов социальной инженерии на сайтах по размещению бесплатных объявлений.

«Благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей — например, для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии. Разработанные МегаФоном алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлечённых в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции», — говорит Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона.

Информация обновляется по мере обнаружения новых угроз, поэтому компании могут оперативно связаться со своими клиентами или сотрудниками, предупредить их о потенциальной опасности. У банков при получении информации об угрозе в отношении клиента есть возможность приостановить подозрительную операцию и связаться с клиентом для дополнительного подтверждения.

«Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам МегаФона идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на неё реагировать. Мы рады предложить рынку новый взгляд на управление киберугрозами, связанными с мобильным мошенничеством», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Пользователям платформы также доступен актуальный перечень выявленных фишинговых интернет-ресурсов, который регулярно пополняется и помогает в работе служб безопасности компаний.

Партнёрский материал