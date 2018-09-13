Выступившую против пенсионной реформы Поклонскую лишили важного поста в Госдуме

Комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами с комиссией по этике, со ссылкой на главу комитета Ольгу Савастьянову пишет «Дождь». По её словам, вопрос о пересмотре деятельности этих комиссий отрабатывался с начала 2018 года — они были созданы искусственно, а документы, которые поступают в Госдуму, рассматривают обе комиссии.

«Меняются полномочия и возможности комиссии: в неё переходят все вопросы по депутатской этике и вопрос контролю за доходами, а также все мандатные вопросы — всё, что связано с досрочным прекращением полномочий», — заявила Савастьянова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициативу поддержал, на следующей неделе все фракции должны предоставить свои кандидатуры на пост руководителя комиссии и заместителя.

Из-за объединения без поста руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов осталась Наталья Поклонская, вопреки решению фракции «Единая Россия» проголосовавшая против законопроекта о пенсионной реформе.