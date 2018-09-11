Наталью Поклонскую снимут с поста зампреда комитета Госдумы из-за голосования по пенсионной реформе

Руководство фракции «Единая Россия» в Госдуме планирует отстранить депутата Наталью Поклонскую от должности зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции, со ссылкой на источник во фракции пишет «Интерфакс». Решение хотят принять из-за отказа депутата проголосовать за закон о повышении пенсионного возраста.

«Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении её от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции», — сказал собеседник издания.

В Госдуме Поклонская занимает две должности — заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции и главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

Отмечается, что окончательного решения об отстранении Поклонской во фракции ещё не приняли: там не исключается, что Поклонская «будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую "расправу" с ней — поскольку она якобы активно борется с коррупцией и кому-то мешает».

«Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть», — пояснил источник.

Напомним, правительственные поправки о повышении пенсионного возраста Госдума рассматривала в первом чтении 19 июля. За них проголосовали 328 депутатов, 104 были против. Из фракции единороссов Поклонская единственная проголосовала против пенсионной реформы.