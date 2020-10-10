Выступавшего против транспортировки Навального в Германию главврача омской больницы назначили на новую должность

Главврача омской больницы скорой помощи № 1, куда после отравления был доставлен оппозиционный политик Алексей Навальный, Александра Мураховского назначили на новую должность. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, Мураховский стал исполняющим обязанности главного врача городской больницы № 1 им. Кабанова. Теперь мужчина будет руководить двумя медучреждениями.

«Александр Григорьевич зарекомендовал себя как достаточно хороший специалист, управленец, а так как в городскую больницу № 1 имени Кабанова требовался руководитель, министерством было принято решение назначить его», — цитирует РБК пресс-службу ведомства.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, из-за чего лайнер пришлось экстренно посадить в Омске и госпитализировать политика в городскую больницу скорой помощи № 1. Тогда Мураховский, выступая перед журналистами, заявил, что состояние оппозиционера ухудшилось из-за нарушения обмена веществ, и полностью исключил возможность отравления. Также медик выступал против транспортировки Навального в Германию, вопреки желанию семьи политика.

22 августа оппозиционера перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

После того как эксперты ОЗХО подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок», власти Германии и Франции заявили, что подготовили санкции в отношении российских должностных лиц. Предложение ввести санкции из-за отравления Навального также поддержали Великобритания и Нидерланды.