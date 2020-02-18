Высказывание протоиерея Смирнова о «бесплатных проститутках» проверят на экстремизм

Юрист Екатерина Гордон написала заявления в полицию, Главное следственное управление СК по Москве и прокуратуру с просьбой провести проверку слов протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке на экстремизм, пишет ТАСС.

«Я подала заявления в полицию, СК и прокуратуру, так как, с моей точки зрения, в словах Смирнова есть признаки деяния, предусмотренного статьёй 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды")», — рассказала Гордон.

Она добавила, что все инстанции заявление приняли и зарегистрировали.

Напомним, ранее во время встречи с представителями православного сообщества Димитрий Смирнов высказал мнение, что гражданские жёны — это «бесплатные проститутки».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — заявил священник.

Позже Смирнов пожаловался на угрозы.