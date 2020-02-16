Протоиерей Дмитрий Смирнов назвал живущих в гражданском браке женщин проститутками

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» заявил, что живущие в гражданском браке женщины являются бесплатными проститутками.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что “я бесплатная проститутка”, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — цитирует «Интерфакс» духовника.

При этом священник не уточнил имеет ли он в виду сожительство или речь идёт о невенчанных парах. Он также упомянул в своей речи, что в России замужних женщин «на миллионы» больше, чем женатых мужчин.