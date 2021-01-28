Выпускники Нижнего Тагила напишут итоговое сочинение в апреле

В Рособрнадзоре назвали дату первого экзаменационного испытания для выпускников школ. В этом учебном году учащиеся напишут итоговое сочинение 5 апреля. Также обозначены дополнительные даты — 21 апреля и 5 мая.

Подготовка к итоговому сочинению проводится в школах на уроках русского языка систематически. При анализе сочинений учителя обсуждают с ребятами фрагменты удачных работ, определяют направления доработки текстов, находят неудачные формулировки мыслей.

Отметим, что основной период ЕГЭ в 2021 году планируется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники текущего года, так и прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году проводиться не будет.

Для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ — русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится. ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приёме в вуз, сообщает Рособрнадзор.