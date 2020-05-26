Выпускникам разрешат писать ЕГЭ без маски и перчаток

На Едином госэкзамене выпускникам рекомендовано оставаться в маске и перчатках, но в Роспотребнадзоре не будут на этом настаивать, заявила «Интерфаксу» руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По её словам, в рекомендациях ведомства не говорится, что дети обязаны носить маски и перчатки на экзамене.

«При плохой переносимости ребёнком маски или перчаток можно будет их снять», — отметила Руженцова.

При этом маска и перчатки в помещении нужны, поскольку помогают предотвратить распространение инфекции, добавила она. Организаторам экзаменов ведомство рекомендует найти разумный баланс между безопасностью и удобством: если ситуация в регионе позволяет, экзаменующихся в помещении мало и аудитория хорошо проветривается, риск инфицирования низкий, сказала Руженцова. Если окна открыть не получается, например, из-за погоды, то социальной дистанции на экзамене может не хватить.

Напомним, досрочные ЕГЭ в России отменили из-за эпидемии коронавируса, а основную экзаменационную сессию сдвинули с конца мая на 29 июня. К ЕГЭ допустят только тех, кто собирается в 2020 году поступать в вуз. 29 и 30 июня экзамены пройдут в пробном режиме, без участия школьников, для отладки системы.