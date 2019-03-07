Общество

Выпускаемый «Уралвагонзаводом» танк «Армата» оборудовали санузлом

07.03.2019 12:31
Выпускаемый «Уралвагонзаводом» танк «Армата» оборудовали санузлом

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы, рассказал ТАСС директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

По его словам, одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины.

«Здесь основное ограничение нет возможности справлять естественные надобности. То есть вода и сухой паёк в танке есть, но всё остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата"», сказал Баранов.

По его словам, данная модель танка изначально подразумевала выполнение экипажем длительных боевых задач, в связи с чем «Армата» оборудована туалетом.

Танк Т-14 на платформе «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе» и представили в апреле 2015 года. Его преимуществом является необитаемая башня со 125-миллиметровой пушкой и пулемётами «Корд» и ПКТМ. Длина танка составляет 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т.

Фото: RT
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