Выпускаемый «Уралвагонзаводом» танк «Армата» оборудовали санузлом

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы, рассказал ТАСС директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

По его словам, одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины.

«Здесь основное ограничение — нет возможности справлять естественные надобности. То есть вода и сухой паёк в танке есть, но всё остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата"», — сказал Баранов.

По его словам, данная модель танка изначально подразумевала выполнение экипажем длительных боевых задач, в связи с чем «Армата» оборудована туалетом.

Танк Т-14 на платформе «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе» и представили в апреле 2015 года. Его преимуществом является необитаемая башня со 125-миллиметровой пушкой и пулемётами «Корд» и ПКТМ. Длина танка составляет 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т.