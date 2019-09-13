Выполнившим майские указы регионам предложили списать часть долгов

Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть долгов регионам, которые выполнили майские указы, пишут «Ведомости».

В Минфине согласились рассмотреть предложение Макарова. Минфин к списанию долгов относится «не очень позитивно», но «будет искать компромиссы», сказал первый замминистра финансов Леонид Горнин.

Списывать долги нужно осторожно, чтобы регионы не восприняли это как обычную практику, заметил один из региональных чиновников. Выполнить же майский указ смогут единицы, если смогут вообще, считает другой региональный чиновник.

Ранее РБК сообщал, что по состоянию на середину 2019 года майские указы формально выполнили лишь 4 из 85 российских регионов. На начало сентября, пишут «Ведомости», суммарный долг российских регионов составлял 2 триллиона рублей. Почти половину этой суммы регионы должны федеральному бюджету.