РБК: Зарплаты бюджетников на уровне майских указов смогли удержать только четыре региона

Большинство регионов по итогам первой половины 2019 года не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне майских указов по всем категориям, со ссылкой на данные Росстата пишет РБК. Целевые показатели полностью достигнуты только в четырёх регионах — Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечне.

Хуже всего ситуация оказалась с зарплатами работников детских садов и яслей: из 85 регионов только шесть смогли удержать их на уровне майских указов — четыре вышеперечисленных региона, а также Белгородская и Новгородская области. Однако последние не сохранили целевое соотношение по зарплатам педагогов общего образования и младшего медперсонала.

Напомним, в мае 2012 года президент России Владимир Путин поручил к 2018 году увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200%. В послании Федеральному собранию в феврале он потребовал сохранить достигнутые показатели.

В июне Счётная палата заявила, что майский указ по зарплатам медиков почти 60% регионов не выполнили. Минздрав с выводами аудиторов не согласился. В министерстве сказали, что, по данным Росстата, в 2018 году целевые показатели по зарплате среднего медперсонала были выполнены во всех субъектах, младшего — в 81, а отклонение в пределах 5% считается выполнением.