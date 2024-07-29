Выпавшего из окна детского лагеря «Звёздный» под Нижним Тагилом 7-летнего мальчика перевели из реанимации в хирургическое отделение

7-летнего мальчика, выпавшего из окна второго этажа детского лагеря «Звёздный» под Нижним Тагилом, перевели из реанимации в хирургическое отделение. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе Детской городской больницы.

«Ребёнок с улучшением переведён из отделения реанимации в хирургическое отделение, состояние средней тяжести. Ребёнку оказывают всю необходимую медицинскую помощь в полном объёме. Информация на вечер пятницы. Новой информации не поступало», — прокомментировали редакции в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.

Напомним, в управлении образования мэрии Нижнего Тагила пояснили, что инцидент в лагере «Звёздный» произошёл 25 июля во время тихого часа. Воспитатель находился в коридоре, осуществлял поочерёдный осмотр комнат. Мальчик сел на подоконник и облокотился на москитную сетку, в результате чего выдавил её и выпал из окна. Проверку начали в управлении и в подразделении по делам несовершеннолетних.

Также процессуальная проверка организована следственным отделом по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области.

«В ходе проверки, организованной на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства, в том числе устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Пригородного района тоже организовала проверку в связи с травмированием ребёнка.

«Предварительно, на окнах в здании оздоровительного комплекса отсутствовали блокирующие устройства, препятствующие свободному открытию окон детьми. Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребёнка. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет выясняться, как организована работа по присмотру за детьми», — заявили в прокуратуре.