Выкупить отель Demidov Plaza у «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле никто не захотел

Торги по продаже единственного в Нижнем Тагиле четырёхзвёздочного отеля Demidov Plaza не состоялись — ни одного покупателя на гостиницу по улице Горошникова, 11 не нашлось.Об этом сообщает ИА «Все новости».

Этим летом «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») выставил на продажу отель Demidov Plaza за 1,2 млрд рублей. Заявиться на аукцион можно было в течение месяца. Покупатель должен был определиться 28 июля.

В настоящее время дочерняя структура госкорпорации «Ростех» компания «РТ-капитал» даёт преимущество на приобретение актива членам общества ООО «УБТ-отель». В случае отказа торги на продажу всех активов проведут вновь.

В 2012 году УВЗ учредил ООО «УБТ-Отель», которое выступило инвестором строительства. В 2013 году был заключён договор о том, что гостиница будет работать под вывеской мирового бренда Park Inn. Планировалось, что отель будет принимать туристов, участников и гостей форума вооружений Russia Arms Expo. Гостиница открылась в августе 2015 года — накануне ставшей последней для Нижнего Тагила выставки RAE. Всего в семиэтажное здание вложили более 800 млн рублей.

С 2018 года отель работал под вывеской Demidov Plaza. Международная сеть Park Inn by Radisson в марте 2018 расторгла договор с владельцами здания. Среди причин называли западные санкции, однако официально уход сети из Нижнего Тагила состоялся «по обоюдному согласию сторон».

Последние годы компания «УБТ-Отель» сотрудничала с московской управляющей компанией УК «Альянс Отель Менеджмент». Этот гостиничный оператор также был определён по итогам закупки.

Из-за коронавирусных ограничений финансовые показатели ООО «УБТ-Отель» ухудшились. В 2020 году прибыль составила 31 млн рублей, год закончился с убытком в 9,4 млн рублей.