В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» за 1,2 миллиарда рублей выставил на продажу отель Demidov Plaza

Корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») выставила на торги четырёхзвёздочный отель Demidov Plaza по адресу Горошникова, 11. Начальная стоимость сделки — 1 млрд 183 млн рублей. Покупатель определится 28 июля, пишет ИА «Все новости».

В 2012 году УВЗ учредил ООО «УБТ-Отель», которое выступило инвестором строительства. В 2013 году был заключён договор о том, что гостиница будет работать под вывеской мирового бренда Park Inn. Планировалось, что отель будет принимать туристов, участников и гостей форума вооружений Russia Arms Expo, а также станет основным местом размещения для зарубежных партнёров УВЗ. Гостиница открылась в августе 2015 года — накануне ставшей последней для Нижнего Тагила выставки RAE. Всего в семиэтажное здание вложили более 800 млн рублей.

С 2018 года отель работает под вывеской Demidov Plaza. Международная сеть Park Inn by Radisson в марте 2018 вынужденно расторгла договор с владельцами здания. Среди причин называли западные санкции, однако официально уход сети из Нижнего Тагила состоялся «по обоюдному согласию сторон».

Спустя несколько месяцев компания «УБТ-Отель» начала сотрудничество с московской управляющей компанией УК «Альянс Отель Менеджмент». Новый гостиничный оператор был определён по итогам закупки.

Из-за коронавирусных ограничений финансовые показатели ООО «УБТ-Отель» ухудшились. Главным активом компании является семиэтажное здание гостиницы. По итогам 2019 года выручка от гостиничного бизнеса достигала 112,7 млн рублей, а с учётом издержек прибыль оценивали в 31 млн рублей. В 2020 году прибыль составила 31 млн рублей, год закончился с убытком в 9,4 млн рублей.