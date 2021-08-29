Выигравшая в Instagram Mini Cooper жительница Нижнего Тагила получила обещанный приз в Москве

В пятницу, 27 августа, тагильчанка Анна Мусихина всё же забрала новый автомобиль Mini Cooper, который выиграла в розыгрыше у популярного Instagram-блогера Валерии Чекалиной.

Напомним, неделю назад девушка решила поучаствовать в розыгрыше автомобиля. Для этого ей нужно было приобрести на сайте блогера косметику на определённую сумму. После покупки на экране телефона появилась рулетка, которая и определила, что девушка выиграла Mini Cooper. В этот же день с ней связалась Валерия и пригласила в Москву для вручения приза.

Лететь в столицу Анна решила с отцом. Там на набережной вместе ещё с одной победительницей из Тулы девушка получила ключи от автомобиля.

«Я до последнего не верила, но сейчас очень счастлива. Всё прошло хорошо. Сначала думала: если ничего не выиграю, то будет хотя бы косметика для меня, а получилось, что и машина теперь тоже есть», — рассказала Анна АН «Между строк».

Супруги Валерия и Артём Чекалины владеют собственным брендом косметики, который активно продвигают в своих блогах, в том числе с помощью различных розыгрышей. Также Валерия ведёт YouTube-канал и, помимо косметики, продаёт свои онлайн-курсы, о качестве которых в Сети отзываются неоднозначно.

Отметим, в среднем стоимость автомобиля марки Mini Cooper в московских автосалонах составляет от 2,2 миллиона рублей.