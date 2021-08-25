Жительница Нижнего Тагила выиграла Mini Cooper в Instagram

В понедельник, 23 августа, тагильчанка Анна Мусихина узнала, что выиграла новый автомобиль Mini Cooper в розыгрыше у популярного Instagram-блогера Валерии Чекалиной (около 10 млн подписчиков. — Прим. ред.). Супруги Валерия и Артём Чекалины владеют собственным брендом косметики, который активно продвигают в своих блогах, в том числе с помощью различных розыгрышей. Также Валерия ведёт YouTube-канал и, помимо косметики, продаёт свои онлайн-курсы, о качестве которых в Сети отзываются неоднозначно.

Чтобы принять участие в розыгрыше автомобиля, нужно сначала приобрести через сайт косметику на определённую сумму, после чего на экране появляется рулетка, которая и определяет, какой приз достанется участнику.

При заказе Анна указывала свои контактные данные: город, адрес и номер телефона. О том, что Анна выиграла Mini Cooper, ей сообщили по видеозвонку сами Валерия и Артём.

«После оформления заказа на сайте выпадает “колесо фортуны”. Даётся три попытки раскрутить его. С третьего раза выпал автомобиль, и через несколько минут мне позвонила Валерия. Я очень надеюсь, что это правда, потому что в подобном конкурсе участвую первый раз», — рассказала Анна АН «Между строк».

Чтобы забрать приз, блогеры предлагают Анне приехать в Москву 27 августа, но точное время и место встречи пока не назначили. По словам Анны, она не так часто сидит в социальных сетях, потому что много времени уделяет работе, мужу и детям, но в свободное время, как и многие, просматривает Instagram.

«На Валерию я подписана давно, и вот впервые решила попробовать поучаствовать в розыгрыше. Подумала: если ничего не выиграю, будет косметика для меня и моей души, а выпала машина», — говорит Анна.

По словам девушки, она уже не первый год за рулём и поехать за автомобилем в другой город для неё не проблема. Тагильчанка надеется, что получить свой приз у неё всё-таки получится.

Отметим, в среднем автомобиль марки Mini Cooper в московских автосалонах стоит от 2,2 миллиона рублей.