Выходные на Среднем Урале будут прохладными и дождливыми

В ближайший уик-энд в Екатеринбурге и Свердловской области синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями и температурой не выше +21 °С. Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает в Екатеринбурге днём в субботу, 25 августа, +15… +17 °С, небольшой дождь. Ночью – умеренный дождь и +9… +11 °С. В воскресенье, 26 августа, в столице Среднего Урала также ожидаются осадки, дневная температура будет в диапазоне +17… +19 °С, ночью столбик термометра будет колебаться на отметках +11… +13 °С.

По области дневные температуры в выходные составят +14… +21 °С, ночные – +4… +13 °С, пройдут небольшие и умеренные дожди.

С понедельника в регионе ожидается потепление, вероятность осадков уменьшится. В среду, 29 августа, столбик термометра в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле поднимется до отметки +22 °С.