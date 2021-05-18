Вузы Екатеринбурга рассказали об изменениях в предстоящем учебном году

В университетах Екатеринбурга в 2022/2023 учебном году абитуриенты получили возможность подать документы дистанционно и одновременно на несколько направлений. Некоторые университеты сделали третий экзамен ЕГЭ на выбор из предложенных. Также почти во всех высших учебных заведениях Свердловской области увеличено число бюджетных мест. Об этом рассказали на пресс-конференции ТАСС представители крупнейших вузов Екатеринбурга.

Уральский федеральный университет в этом году предоставит 7494 бюджетных места, что почти на тысячу больше, чем годом ранее. При этом на платной основе вуз готов принять до 4,5 тысячи студентов. Зачисление на бюджет в УрФУ будет проходить без предоставления оригинала документа об образовании, только на основании заявления о согласии на зачисление. Также изменилось количество направлений, на которые абитуриент может подавать документы: теперь их семь. В этом году абитуриенты смогут выбрать третий экзамен из предложенного университетом перечня.

Уральский государственный педагогический университет увеличил число бюджетных мест до 1413, что на 100 больше, чем в прошлом году. Бюджетные места будут распределены в общей сложности по 84 образовательным программам, из которых 37 — программы бакалавриата, 23 — магистратура, 24 — программы подготовки общеобразовательных кадров в аспирантуру. Кроме того, в этом году вуз предоставит поступающим 280 мест для обучения по целевой программе.

В Уральском государственном юридическом университете в этом году будет только 617 бюджетных мест и 2900 мест на контрактной основе, рассказал ректор вуза Владимир Бублик. Он также сообщил, что в этом году вместе с коллегами из медицинской академии в университете откроют новое направление — «Медицинское право». Стоимость обучения осталась на уровне прошлого года. Третий экзамен при поступлении в юридический университет также будет на выбор: история отечества, информатика или иностранный язык.

Уральский государственный экономический университет выделил 383 бюджетных места и более 5 тысяч студентов готов обучать на контрактной основе.

Проректор по образовательной деятельности Уральского государственного медицинского университета Татьяна Бородулина считает, что в этом году будет повышенный интерес к медицинским специальностям из-за пандемии коронавирусной инфекции. Всего в этом году на бюджет в вуз наберут на 130 человек больше — 779 студентов. Однако более 70% мест получат абитуриенты, которые поступают по целевым направлениям. А именно 302 бюджетных места целевики получат по специальности «Лечебное дело» и 185 — по «Педиатрии».

В 2021 году приёмные комиссии будут работать с 20 июня по 29 июля. В этом году абитуриенты смогут подать до 10 заявлений в пять разных вузов РФ. В УрФУ можно будет подать заявление на семь разных специальностей.