В Свердловской области на 13% вырастет количество бюджетных мест в университетах

Бюджетных мест в университетах в 2022/2023 учебном году в Свердловской области станет больше на 13%. Об этом сообщает департамент информполитики со ссылкой на министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Всего в следующем учебном году региону установлено 19,7 тысячи бюджетных мест, что на 2,2 тысячи мест больше, чем было определено по итогам конкурса на 2021/2022 год. Больше всего бюджетных мест выделено направлениям:

Образование и педагогические науки — 2,8 тысячи мест;

Информатика и вычислительная техника — 1,59 тысячи мест;

Техника и технологии наземного транспорта — почти 1,2 тысячи мест;

Клиническая медицина — 1,14 тысячи мест;

Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 962 места;

Уральский федеральный университет (УрФУ), в частности, по результатам распределения контрольных цифр приёма получит на 2022/2023 учебный год рекордное число бюджетных мест — почти 9,2 тысячи — по всем уровням и формам обучения, что на 1,8 тысячи мест больше показателей 2021 года.