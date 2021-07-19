Второй уральский мэр получил папку с жалобами из Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал главе Первоуральска Игорю Кабцу перечень вопросов горожан, поступивших в Instagram главы региона. На решение всех проблем из этого «взрывпакета» Кабцу дали 1,5 месяца — Евгений Куйвашев планирует повторно приехать на встречу с жителями города в начале сентября.

«Когда я анонсировал поездку в Первоуральск, мне в комментарии написала местная журналистка Светлана Колесникова. Она предложила вместе со своей подругой Юлией показать мне настоящий город, который есть за гостевым маршрутом, рассказать о реальных проблемах "без ленточек и громких слов". Конечно, я согласился. Заехали в больницу, где лежит сын Юлии Сергей, правда пообщаться смогли только через окно. В больнице тоже есть проблемы: не хватает врачей и медоборудования. Я уже дал поручение министру здравоохранения области Андрею Карлову разобраться, что случилось в городской больнице с компьютерным томографом и ангиографом, и поставить их в Первоуральск», — сообщил губернатор в Instagram.

За два дня в Instagram губернатора поступило более 100 вопросов от первоуральцев. Большая часть касается водоснабжения. Много проблем в посёлках в пределах городского округа: где-то закрылся последний магазин, где-то перестал ездить школьный автобус, где-то ДК находится в полуразрушенном состоянии.

Ранее аналогичную папку с обращениями, которую журналисты уже назвали «взрывпакетом», получил глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов. Вопросы жителей городов приходят в социальную сеть губернатора после анонса рабочего визита и сразу преобразуются в перечень поручений — профильным министерствам и городским властям.