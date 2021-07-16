Губернатор Куйвашев начал составлять свои рабочие поездки, опираясь на жалобы людей в Instagram

Глава Свердловской области вводит в практику составление рабочих поездок, опираясь на жалобы жителей региона в своём Instagram. Так, перед рабочей поездкой в Каменск-Уральский на вновь открывшееся производство «РУСАЛ Кремний-Урал» Куйвашев заранее рассказал об этом в своём аккаунте в соцсети, впервые дав понять, что у свердловчан есть возможность повлиять на маршрут губернатора во время его визитов в города области.

«Жители Каменска-Уральского мне прислали более 200 вопросов. Есть такие, что сейчас требуют просто организационных решений, и это можно сделать быстро. По пути я сегодня заехал в один из дворов, о котором мне написали. Люди хотят его благоустроить. Механизм есть: необходимо подготовить заявку для участия в программе по формированию комфортной городской среды. Главе я дал поручение проконсультировать жителей этого двора и помочь с оформлением документов. Надеюсь, в следующем году уже этот двор преобразится, заеду посмотреть. Но есть, конечно, вопросы, требующие серьёзного финансирования, которые городскому бюджету не под силу. Здесь мы готовы подключаться», — сказал Евгений Куйвашев.

Как выяснилось, помимо недостаточного благоустройства дворов, многие каменцы недовольны работой общественного транспорта и уровнем медицины.

Вопросы городского развития стали и темой общения Евгения Куйвашева с рабочими предприятия «РУСАЛ Кремний-Урал». Губернатор приехал на завод в преддверии Дня металлурга.

«Общались сегодня с металлургами. Их вопросы, конечно, не о производстве, а о том, что волнует каждого человека: в каком состоянии дорога до дома, где ребёнку играть во дворе, куда самому в этом же дворе поставить машину, какая вода из крана течёт и так далее. И это понятно, люди ведь живут не на работе, есть заботы о семье, о здоровье и ещё много всего, что важно для жизни», — подчеркнул Куйвашев.

Известно, что четыре решения по городским проблемам в Каменске-Уральском были приняты губернатором на месте, остальные вопросы глава региона взял на контроль и поручил их проработку мэру Каменска-Уральского Алексею Герасимову.