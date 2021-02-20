Общество

«Второму классу не хватило ни пюре, ни булочек». Учитель начальных классов записала видео о качестве обслуживания в столовой школы № 87 Нижнего Тагила

20.02.2021 20:24
«Второму классу не хватило ни пюре, ни булочек». Учитель начальных классов записала видео о качестве обслуживания в столовой школы № 87 Нижнего Тагила

В группе «Инцидент Нижний Тагил» накануне была опубликована видеозапись, на которой учительница школы № 87 сообщает о недостатке обеденных порций для учеников 2-х и 3-х классов.  

«Почему моему 3 “Б” классу не хватило второго [блюда] двум человекам? Также 19 булочек сегодня по меню есть, но их детям не дали. А 2 “В” классу не хватило ни пюре, ни булочек», заявила учительница в своём видео. 

Согласно сайту школы, учебное учреждение обслуживает ООО «Комбинат общественного питания». Женщина, которая представилась завпроизводством Алевтиной Георгиевной, объяснила нехватку порций тем, что некоторые классные руководители вовремя не подали в столовую заявки на питание с количеством присутствующих учеников. Преподаватель в свою очередь ответила, что лично она подала заявку как обычно, после первого урока.

Также завпроизводством рассказала, что булочек школьники начальных классов не получили из-за нехватки в штате пекарей и поваров. Представитель ООО «Комбинат общественного питания» пообещала возместить невыданные порции на следующий день. 

«Вопрос организации питания в школе № 87 находится на контроле в управлении образования. По фактам, изложенным в сообщении, будет организована проверка. При подтверждении фактов нарушений будут приняты меры по урегулированию ситуации, виновные лица будут привлечены к ответственности», — рассказали АН «Между строк» в управлении образования мэрии Нижнего Тагила. 

В записи сообщается, что обед на одного ребёнка обходится родителям в 70 рублей. 

Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте»
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