Вторая победа подряд. «Уралочка-НТМК» на домашней площадке обыграла челябинский «Динамо-Метар»

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» победой завершила второй домашний матч в Екатеринбурге. В рамках ранее перенесённого 12-го тура чемпионата России Суперлиги Париматч свердловчанки обыграли челябинский «Динамо-Метар» в трёх партиях со счётом 3:0.

«Для нас эта победа была очень важной. Сезон приближается к концу, важно каждое очко. А чтобы попасть в плей-офф, нужно побеждать как можно чаще. В целом по игре я могу сказать, что нам удались нападение и подача. С приёмом "Метар" просто не справлялся. Ну и, конечно, сегодня у нас праздник. Пришли болельщики на трибуны, их поддержка чувствовалась, и девочки от этого играли более ответственно. Между следующим матчем очень короткий промежуток, так что сейчас главное — провести правильную работу над ошибками и восстановиться. Будем именно за счёт анализа игры выстраивать следующую встречу», — рассказал тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.