ВТБ выделит триллион рублей на освоение Арктики

В ближайшие два года банк ВТБ планирует выделить на проекты по освоению Арктики 1 триллион рублей.

Как пишет РБК со ссылкой на зампредседателя правления банка Валерия Лукьяненко, 200 миллиардов рублей будет предоставлено «Росатому» на строительство трёх ледоколов «Лидер» и двух универсальных атомных ледокола ЛК-60. Они необходимы для круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Также ВТБ намерен профинансировать разработку Баимского медно-золотого месторождения на Чукотке и добычу платиноидов на Таймыре.