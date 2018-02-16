ВТБ купил 29,1% акций «Магнита». Сергей Галицкий уходит с поста генерального директора компании

Банк ВТБ купил 29,1% акций «Магнита» у Сергея Галицкого. Об этом глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам на Российском инвестиционном форуме в Сочи. При этом он отметил, что для закрытия сделки потребуется согласование ФАС.

«Мы сейчас подписали соглашение о покупке 29,1% акций ретейлера "Магнит". Таким образом, группа ВТБ становится крупнейшим акционером компании "Магнит", у Сергея Галицкого остаётся пакет в районе 3%... Сумма сделки составляет порядка 138 миллиардов рублей», — цитирует RNS Костина.

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв заявил, что сегодня Галицкий покинет пост гендиректора компании.

«Сегодня состоится совет директоров компании ("Магнит". — RNS). Он должен утвердить отставку Сергея Николаевича (Галицкого. — RNS) с поста генерального директора компании и утверждение Хачатура Эдуардовича Помбухчана, который сейчас является финансовым директором группы, как нового генерального директора акционерного общества "Магнит"», — сказал Соловьёв.

В прошлом году СМИ писали, что Галицкий продаёт акции для того, чтобы получить средства на финансирование роста сети и обновление магазинов, организацию производства товаров. Аналитики и инвесторы предполагали, что привлечённые средства позволят «Магниту» профинансировать сделку по слиянию и поглощению: на развитие у «Магнита» достаточно средств — собственных и заёмных.

У «Магнита» на конец 2017 года было 16,3 тысячи магазинов более чем в 2,7 тысячи населённых пунктов в семи федеральных округах, пишет РБК. Свои магазины «Магнит» открывает не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах: две трети магазинов работает в городах с населением менее 500 тысяч человек. У ретейлера 37 распределительных центров, 36 автотранспортных предприятий и автопарк, который насчитывает более шести тысяч автомобилей. Площадь складов «Магнита» составляет 1,6 миллиона квадратных метров.

В 2016 году ретейлер впервые в своей истории показал падение чистой прибыли и уступил лидерство по выручке ближайшему конкуренту — X5 Retail Group (управляет сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель»). По итогам 2017 года чистая прибыль «Магнита» сократилась на 34,7%, до 35,53 миллиарда рублей.