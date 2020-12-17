Вся информация в одном месте. В Свердловской области заработал сайт о народных художественных промыслах региона

В Свердловской области заработал новый информационный ресурс о народных художественных промыслах. Здесь будет представлена подробная информация о мастерах, их творчестве, проводимых мероприятиях и образовательных учреждениях области, где можно получить художественное и ремесленное образование.

«Сегодня перед нами стоит задача не только сохранять народные художественные промыслы, но и адаптировать их к современным условиям. Сайт — это площадка, объединяющая всех мастеров Свердловской области, где они смогут не только рассказывать о себе, но и общаться друг с другом, отвечать на вопросы, вовлекать людей знакомиться с историей и культурой Урала», — заявила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Нижний Тагил представлен в большей части традиционных для Свердловской области промыслов: это знаменитые расписные подносы, камнерезное и ювелирное искусство, берестяное мастерство.

Новый ресурс работает на русском и английском языках. Со временем он будет наполняться анонсами выставок, мастер-классов, обучающих вебинаров, информацией о том, где приобрести уральский сувенир, как организовать путешествие, в котором можно познакомиться с уральскими промыслами.