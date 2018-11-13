«Встали» на АЗС? Повод разобраться в причинах

После заправки на АЗС автомобиль тагильчанина Вячеслава Чеснокова оказался в ремонтной мастерской. Первой мыслью автолюбителя было: залил некачественный бензин.

«Утром 14 октября я, как всегда, приехал заправиться на АЗС "Газпромнефть". После заправки завёл автомобиль и отправился было на работу, но буквально через несколько минут мотор машины начал сбоить», — рассказывает Вячеслав.

По словам автолюбителя, он подумал на некачественный 95-й бензин, поскольку на первый взгляд связь казалась очевидной.

«Я обратился на горячую линию компании и объяснил ситуацию. Специалисты заверили меня, что проведут все необходимые проверки. Однако, поостыв от эмоций, я пришёл к выводу, что причиной могло стать что угодно, а не только бензин. Тем более что ранее на этой же заправке у меня никаких проблем не было», — отметил Вячеслав.

Чтобы выяснить причину поломки, тагильчанину пришлось отправить свою «Тойоту» в автосервис. Сперва мастера-механики также грешили на топливо. Однако проверка показала, что причина сбоев была вовсе не в бензине, а в одной из катушек системы зажигания двигателя. Вячеславу повезло с сервисным центром и механиком, который ответственно подошёл к вопросу и разобрался в проблеме. Но часто бывает иначе: автосервис в качестве причины неисправности указывает некачественное топливо только потому, что эта версия позволяет уйти от обязательств по гарантийному ремонту. При этом совершенно понятно, что без дорогостоящего лабораторного исследования сделать вывод о физико-химических параметрах горючего невозможно.

«Как только стали известны причины поломки, я, как любой нормальный человек, сразу обратился на горячую линию сети АЗС "Газпромнефть", описал ситуацию и сказал, что к компании у меня претензий нет», — рассказал Вячеслав.

Представители сети АЗС «Газпромнефть» в свою очередь рассказали, что после обращения автолюбителя провели собственную проверку топлива, которым заправился Вячеслав, и отклонений от нормы не обнаружили.

«В случае обращений клиентов по вопросам качества топлива мы всегда проводим проверки — это стандартная процедура», — отметили представители компании.

Они также подчеркнули, что ситуации, аналогичные той, в которую попал Вячеслав Чесноков, обычно возникают либо в результате технических неисправностей самого автомобиля, либо из-за некачественного топлива, приобретённого ранее на сторонней заправке. Подтверждением этого является отсутствие аналогичных жалоб на конкретную АЗС. Ведь ежедневно на одну заправку в среднем заезжает порядка 750 автомобилей, и если бы топливо действительно было некачественным, то вокруг заправки скопились бы десятки, если не сотни заглохших авто. Такой коллапс даже представить трудно.

Крупные сети, дорожащие репутацией, строго следят за качеством своей продукции.

«Контроль качества топлива сети АЗС "Газпромнефть" осуществляется на всей цепочке поставки — от нефтеперерабатывающего завода до топливораздаточной колонки. На заводе и нефтебазе топливо проходит лабораторное тестирование и дважды паспортизируется. А в пути до заправки каждый бензовоз защищён электронными пломбами и датчиками геопозиционирования, не позволяющими получить несанкционированный доступ к нефтепродукту или отклониться от маршрута. Также не реже раза в месяц все виды топлива на каждой АЗС сети проверяет мобильная лаборатория, которая приезжает без предупреждения, — уточнил директор отделения сети АЗС "Газпромнефть" в Свердловской области Денис Королёв. — На текущий момент это одна из самых эффективных систем внутреннего контроля на рынке, в прошлом году она была отмечена престижной премией Safety Leaders».

Представители сети «Газпромнефть» подчеркнули, что в случае сомнений в качестве топлива любой автомобилист всегда имеет право его проверить. Для этого есть несколько способов.

Способ 1

Ознакомиться с паспортом качества топлива. Этот документ сопровождает каждую партию топлива и обязан находиться в открытом доступе на АЗС. В паспорте должны быть указаны: поставщик, производитель, экологический класс топлива (к реализации разрешено только топливо класса К-5 — наш аналог Евро-5), содержание серы и примесей, фракционный состав, октановое число бензина, цетановое число и температура фильтруемости дизеля и другие параметры. Обязательно обращайте внимание на дату документа — она должна быть свежей, так как действие паспорта распространяется только на конкретную поставку, а свежие партии привозят на АЗС раз в день — два дня.

Обычно паспорт качества каждой новой партии топлива хранится на стенде информации, а его заверенную копию оператор может сделать для клиента в любой момент. Однако у каждой компании могут быть свои внутренние правила. Например, на АЗС «Газпромнефть» все документы представлены на стендах или, если станция небольшая, предъявляются по первому требованию клиента.

Способ 2

Если сомнения ещё остаются, вы имеете право потребовать у сотрудников АЗС отобрать контрольную пробу топлива. Отбирают её обязательно из той топливораздаточной колонки или резервуара, откуда вы заправлялись, но никогда из бензобака, поскольку в нём содержатся остатки от предыдущих заправок, а также могут присутствовать накопившиеся со временем посторонние отложения и конденсат.

На пробу всегда отбирают три образца: один опечатывается и хранится на станции в качестве арбитражной пробы, второй отправляется на исследования в испытательный центр сети АЗС, третий передаётся клиенту для самостоятельной проверки в любой аккредитованной лаборатории, которой он доверяет.

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