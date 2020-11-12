«ВСМПО-Ависма» впервые с мая увеличила продажи титана

В октябре 2020 года продажи титана крупнейшего в мире производителя продукции из этого металла и его сплавов ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» достигли 2,46 тысячи тонн, что практически на 20% больше, чем в среднем в период пандемии, сообщает корпоративное издание «Новатор».

«Корпорация хорошо отработала в октябре. Впервые с мая 2020 года мы произвели более 2 тысяч тонн титановой продукции. Продажи выросли благодаря отличной работе маркетологов, в том числе в зарубежных представительствах торгового дома», — рассказал генеральный директор корпорации Сергей Степанов.

По его данным, в октябре производственные мощности были загружены на 70%, тогда как летом — только на 50%. До конца 2020 года корпорация планирует сохранить набранный темп и изготавливать порядка 2 тысяч тонн титана каждый месяц, что позволит вернуть сотрудников в прежний режим работы.

«До конца года, с учётом роста производства, завершим перевод коллектива на полный рабочий график 5/2», — отметил Степанов.

В середине апреля пресс-служба «ВСМПО-Ависмы» сообщала, что в связи с пандемией коронавируса и кризисом в отрасли компания пересматривает собственные производственные программы, сокращая объёмы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 000 тонн в год до 26 500 тонн. Производство филиала «АВИСМА» снижается с 44 000 тонн титана губчатого до 35 000 тонн в год. Позже гендиректор корпорации Михаил Воеводин заявил, что ближайшие 2-3 года станут для компании очень тяжёлыми. 6 мая стало известно, что Воеводин принял решение покинуть свой пост, его место занял Максим Кузюк. По данным за I квартал 2020 года, чистый убыток корпорации «ВСМПО-Ависма» составил 8,11 млрд рублей.

«ВСМПО-Ависма» — основной поставщик титана для таких лидеров мировой авиакосмической промышленности, как Boeing, Airbus и Embraer.