Вслед за «президентским» легкоатлетическим манежем в Дзержинском районе Нижнего Тагила может появиться гостиница для спортсменов

Гостиничный комплекс для приезжих спортсменов может появиться рядом с новым легкоатлетическим манежем в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Об этом сегодня на профильном рабочем совещании заявил мэр города Владислав Пинаев. По мнению градоначальника, для комфортного пребывания иногородних спортсменов необходимо, чтобы они проживали в непосредственной близости от спортивного объекта. При этом глава города отметил, что в строительстве отеля в первую очередь должны быть заинтересованы частные инвесторы.

Ввиду уникальности многофункционального легкоатлетического манежа сроки прохождения государственной экспертизы, касающиеся пожарного надзора, будут скорректированы из-за подготовки документации.

«Времени на реализацию столь масштабного проекта остаётся не так много, поэтому отставания в сроках в дальнейшем допускать нельзя. Пуск манежа в эксплуатацию намечен на 10 августа 2022 года», — отметил Владислав Пинаев.

Напомним, строительство легкоатлетического манежа поддержал Владимир Путин 6 марта 2018 года во время визита в Нижний Тагил. По итогам поездки в Свердловскую область правительству региона было рекомендовано рассмотреть вопрос о возведении спортивного объекта. По словам замглавы администрации Нижнего Тагила Валерия Сурова, спортивное сооружение станет одним из самых современных в России. 25 декабря макет многофункционального спортивного сооружения был представлен губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на мероприятии, посвящённом подведению итогов работы корпорации «Уралвагонзавод» за 2018 год.