Вскрытие замков: полезная информация и рекомендации

Вряд ли кто-то планирует оказаться в ситуации, когда он стоит у двери и ищет по карманам потерянные ключи либо не может открыть замок, который давно следовало бы отремонтировать, но который сломался в самый неподходящий момент. Однако быть готовым к таким форс-мажорам всё же не помешает.

Менять или не менять?

Бывают ситуации, когда замена секретной части замка, цилиндра, необходима. Это, во-первых, потеря ключей. Даже если вы уверены, что брелок просто выпал из кармана и ключи никто не украл, цилиндр замка стоит сменить. Это быстро и недорого, зато вы будете спать спокойно.

Некоторые модели запорных устройств не поддаются ремонту, их проще заменить, чем ремонтировать.

Что такое аккуратное вскрытие?

В отличие от слесарей-универсалов и ведомственных служб МЧС, которые в теории также могут открыть дверь, мастера специализированных служб предлагают так называемое аккуратное вскрытие. Это значит, что декоративная часть дверного полотна, фурнитура и рабочие части замка не будут повреждены.

Конечно, бывают исключения, когда без грубых методик не обойтись, но на деле почти все замки вскрываются аккуратно. С вероятностью 99% дверь в квартиру вскроют с минимальными повреждениями, и вы не потратите на последующий ремонт внушительных сумм. Сама же стоимость аккуратного вскрытия обычно составляет от нескольких сотен до одной-двух тысяч рублей (для простых замков).

Сколько времени занимает вскрытие?

Всё зависит от выбранного сервиса и класса замка. Обычно мастер приезжает в течение 30 минут после подтверждения заявки диспетчером (справедливо для Москвы). Если клиент находится за городом, то время ожидания может быть больше.

Средняя скорость вскрытия серийного замка — 10 минут. Импортные замки, в том числе с защитой от взлома и электромеханические модели, вскрываются дольше — до полутора часов. Конечно, сейфы могут вскрывать и дольше, в зависимости от модели.

Какие услуги ещё доступны?

Мастера специализированных служб не только вскрывают двери в дома и квартиры, автомобили и сейфы. Помимо замены замков, они также выполняют плановые работы: ремонт, обслуживание запорных устройств. Если необходимо, дверь могут усилить от взлома или установить в конструкцию двери дополнительный замок.

По материалам сайта https://service-zamkov.ru/