Все участники открытых прослушиваний в Нижнем Тагиле попадут на мастер-классы к Вадиму Самойлову в сентябре

По итогам трёх прослушиваний в Нижнем Тагиле лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов познакомился с 52 музыкальными проектами, которые представили композиторы, сольные исполнители и группы, сочиняющие авторскую музыку в разных жанрах. Следующим этапом для музыкантов станут мастер-классы и индивидуальная работа с Самойловым.

Менеджер проектов в Нижнем Тагиле и Черноисточинске продюсерского центра Свердловской области по развитию креативных индустрий «Уральский авангард» Екатерина Третьякова рассказала «Афише МС» о том, что в сентябре Вадим Самойлов проведёт для музыкантов мастер-классы, а затем они выступят на одной сцене в рамках «Демидов-феста».

Организаторы прослушивания создали закрытую группу во «ВКонтакте» для участников прослушиваний. Сами музыканты выберут лучших исполнителей, с которыми Вадим Самойлов поработает в первую очередь.

Программу мастер-классов разделят на несколько этапов, потому что все музыкальные проекты отличаются друг от друга. При этом, как отмечают организаторы, возможность индивидуально поработать с Вадимом Самойловым будет у всех.

Кроме того, в конце августа Самойлов планирует приехать в Екатеринбург, откуда поступило больше 100 заявок. В планах — посетить и другие города, из которых приходили заявки. Музыканты готовы были приехать в Нижний Тагил из Тюмени, Ижевска, Омска, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. На этой неделе прослушивания пройдут в Новоуральске.

За всеми анонсами мероприятий можно следить в группе проекта «Уральский авангард» во «ВКонтакте».