«У всех исполнителей в текстах песен есть глубина». Вадим Самойлов оценил творчество музыкантов из Нижнего Тагила

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в минувшие выходные приехал в Нижний Тагил, чтобы познакомиться с творчеством местных музыкантов. В прослушиваниях, которые прошли в субботу и воскресенье, приняли участие исполнители из Нижнего Тагила и других городов области.

Обязательным условием для участия в прослушивании было исполнение авторской музыки. В воскресенье перед Вадимом Самойловым выступило около 25 коллективов и сольных исполнителей из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Музыканты представили композиции в разных жанрах: от рока до хип-хопа.

«От нашего дружеского прослушивания у меня самое позитивное впечатление. Очень радует, что все музыканты отдаются тому, что делают. Будь то начинающие, совсем юные девочки или же взрослые мужики. У всех исполнителей очень высокий уровень стиха, в текстах песен есть глубина. Исполнительское мастерство у всех разное, но над этим можно работать. Надеюсь, что через месяц тех, кто выступал сегодня, мы сможем показать в каком-то новом качестве», — рассказал «Афише МС» Вадим Самойлов.

Спустя сутки после объявления старта регистрации на прослушивание к Вадиму Самойлову поступило 133 заявки. Музыканты готовы были приехать в Нижний Тагил из Тюмени, Омска, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Именно поэтому организаторы решили провести ещё одну встречу. Она пройдёт в эту субботу, 24 июля. Подробности о времени и месте, а также о том, как принять участие в прослушивании, появятся в паблике проекта «Уральский авангард» во «ВКонтакте».

Впереди у участников кастинга индивидуальная работа с Вадимом Самойловым. Что из этого получится, зрители увидят на «Демидов-фесте», который пройдёт этим летом в «АртРезиденции» в Черноисточинске. В рамках фестиваля финалисты творческого отбора выступят вместе с музыкантами коллектива Вадима Самойлова, а дальше, по словам организаторов, они смогут исполнить свои песни в Екатеринбурге на больших сценах.