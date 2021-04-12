Все три театра Нижнего Тагила вошли в афишу фестиваля «Коляда-Plays»

Три театра Нижнего Тагила вошли в программу XIV Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays — 2021». Фестиваль, бессменным руководителем которого выступает уральский драматург, режиссёр Николай Коляда, пройдёт в Екатеринбурге с 20 по 30 июня.

В этом году фестиваль посвящён спектаклям по пьесам уральских драматургов. На конкурс поступило почти 100 заявок, жюри выбрало 35 постановок театров Санкт-Петербурга, Кургана, Серова, Челябинска, Тюмени, Перми, Кирова, Казахстана.

Также в афише фестиваля и тагильские постановки. Это спектакль «Головлёвы. Маменька» Нижнетагильского драматического театра в инсценировке Ярославы Пулинович по роману Михаила Салтыкова-Щедрина, «Отрочество» Ярославы Пулинович по произведениям Льва Толстого Нижнетагильского театра кукол и «Сорочинская ярмарка» Екатерины Гуземы по повестям Николая Гоголя Нового Молодёжного театра.

С полной программой фестиваля можно познакомиться здесь.