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Все три театра Нижнего Тагила вошли в афишу фестиваля «Коляда-Plays»

12.04.2021 12:31
Все три театра Нижнего Тагила вошли в афишу фестиваля «Коляда-Plays»

Три театра Нижнего Тагила вошли в программу XIV Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays 2021». Фестиваль, бессменным руководителем которого выступает уральский драматург, режиссёр Николай Коляда, пройдёт в Екатеринбурге с 20 по 30 июня.

В этом году фестиваль посвящён спектаклям по пьесам уральских драматургов. На конкурс поступило почти 100 заявок, жюри выбрало 35 постановок театров Санкт-Петербурга, Кургана, Серова, Челябинска, Тюмени, Перми, Кирова, Казахстана. 

Также в афише фестиваля и тагильские постановки. Это спектакль «Головлёвы. Маменька» Нижнетагильского драматического театра в инсценировке Ярославы Пулинович по роману Михаила Салтыкова-Щедрина, «Отрочество» Ярославы Пулинович по произведениям Льва Толстого Нижнетагильского театра кукол и «Сорочинская ярмарка» Екатерины Гуземы по повестям Николая Гоголя Нового Молодёжного театра. 

С полной программой фестиваля можно познакомиться здесь

  • В 2020 году «Коляда-plays» не состоялся из-за пандемии коронавируса. При этом на проведение фестиваля были выделены средства из Фонда президентских грантов и грант губернатора Свердловской области. Общая сумма расходов составит 10,997 млн рублей. 
Фото: 
паблик Нового Молодёжного театра во «ВКонтакте» / сцена из спектакля «Сорочинская ярмарка»
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