Фестиваль «Коляда-plays» не состоится в этом году

Руководитель Международного театрального фестиваля «Коляда-plays» Николай Коляда объявил о том, что в этом году событие не состоится. Сначала смотр было решено перенести с июня на ноябрь, но сегодня стало известно, что фестиваль провести не получится из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Дело в том, что всё не очень ясно с открытием границ как дальнего, так и ближнего зарубежья. А мы хотели пригласить семь театральных коллективов из других стран на наш фестиваль в Екатеринбург. Гранты как губернатора, так и президента расписаны, как все знают, по статьям, и именно так мы должны за потраченные деньги рассчитаться, за каждую копеечку. И, скажем, в грант президента входит условие, что мы должны почти миллион потратить на приглашение иностранцев: оплатить им проезд, гостиницу, провоз декораций, питание и так далее», — рассказал Николай Коляда в социальных сетях.

Отметим, что в июне на проведение фестиваля в Екатеринбурге были выделены средства из Фонда президентских грантов и грант губернатора Свердловской области. Общая сумма расходов должна составить 10,997 млн рублей. Однако условия выдачи грантов подтолкнули организаторов к переносу.

«Коляда-plays» должен был пройти с 20 по 30 ноября, сейчас он перенесён на июнь 2021 года. Заявки от участников оргкомитет будет принимать до 1 апреля 2021 года.