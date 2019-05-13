Все сотрудники мэрии Нижнего Тагила сдали декларации о доходах и имуществе

Все сотрудники тагильской администрации сдали информацию о доходах и имуществе за 2018 год, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. Ранее на одном из последних аппаратных совещаний отмечалось, что 98 из 583 муниципальных служащих не успевают предоставить запрашиваемую информацию до конца декларационной кампании.

О доходах и имуществе за прошлый год уже отчитались депутаты Нижнетагильской гордумы. Больше всего денег из них в 2018 году заработал гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов (8,2 млн рублей). Председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова задекларировала 1,6 млн рублей, заместители начальника управления горхозяйством Игорь Комаров и Михаил Сёмин — 772,4 и 780,8 тысячи рублей соответственно.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заработал в 2018 году 3,7 млн рублей. Это почти на миллион рублей больше по сравнению с 2017 годом (2,6 млн рублей).