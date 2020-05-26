«Все родительские чаты взорвало». Тагильчане рассказали, как оформляют и на что потратят «коронавирусные» детские пособия от Путина

После обещания президента РФ Владимира Путина поддержать российские семьи во время пандемии коронавируса несколькими видами выплат эту тему обсудили все родители и в Нижнем Тагиле. По данным местного Пенсионного фонда, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей уже получают 7700 тагильских семей. Единовременные пособия в 10 тысяч рублей начнут выплачивать в июне. Журналист АН «Между строк» нашла родителей, которые уже оформили антикризисные пособия, и выяснила, как много нервов они потратили на эту процедуру.

Напомним, российские семьи имеют право на временное ежемесячное пособие на детей до трёх лет в размере 5 тысяч рублей. Также в качестве поддержки семей в период пандемии коронавируса правительство выделит по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Подать заявление можно до 1 октября на сайте госуслуг, через клиентскую службу Пенсионного фонда России или МФЦ.

В первые сутки после обещания Путина поддержать российские семьи с детьми сайт госуслуг не выдерживал нагрузку. Региональные СМИ сообщали о перебоях в работе сайта и родителях, которые продолжали штурмовать его до самой поздней ночи, лишь бы поскорее получить обещанные государством деньги. Сейчас, по словам тагильских родителей, проблем с сайтом нет, но могут возникнуть другие сложности.

«Неожиданно всё получилось просто. Я была уверена, что не раньше окончания карантина смогу заняться этим вопросом. К тому же процедуру регистрации на госуслугах в своё время, задолго до карантина, я не закончила, не дошла до почты, чтобы получить код и завершить процедуру. Но решила всё-таки попробовать. И каково же было моё удивление, что подтвердить учётную запись теперь можно через приложение “Сбербанк-онлайн”: нажала несколько кнопок, и за считаные минуты всё готово. Учётную запись подтвердила, простейшее заявление на сайте заполнила, и вуаля! Но деньги я пока не получила, поэтому радоваться не спешу», — рассказывает мама первоклассницы Татьяна.

«Оформила пособие быстро, номер заявления оставили, сказали, что оно передано. Но проблема в том, что в истории на госуслугах такой операции нет. Ответ мне так и не пришёл. Вчера в историях девочка с Питера рассказывала, что ей тоже ответ не приходил, зато пришли сразу деньги, то есть операция всё же прошла. Я вот тоже жду чуда. Я очень рада такой помощи. Декретные не такие большие у мам, а у пап на работах кризис, да и не в каждой семье есть папа. Выплата — это очень хорошая идея. 10–15 тысяч — хорошая сумма, но всегда можно больше… У нас все выплаты государство платит как будто из кармана чьего-то личного. Честно говоря, изначально я и на это не рассчитывала, так что рада любой сумме, могли и этого не дать! Если у семьи есть материальные проблемы, эта сумма может стать спасением, на эти деньги можно будет продержаться хоть как-то. Для других это возможность дополнительно что-то купить крупное и дорогостоящее ребёнку», — делится мама трёхлетнего мальчика Марина Одинцова.

Елена Рыбакова одна воспитывает двоих мальчишек семи и девяти лет. По её словам, финансовое положение семьи не изменилось во время карантина — тянуть очень быстро растущих парней всё так же тяжело.

«Как только Путин объявил, что детям от 3 до 16 лет положена выплата в 10 тысяч рублей, все родительские чаты взорвало. Везде были сообщения об этой выплате, условия выдачи денег, где можно подать заявление и так далее. Потом началась волна сообщений о том, что сайты обрушились и недоступны. Кто-то шутил, что сайт заработает 1 октября и подать заявления на выплату уже никто не сможет. Я вообще с недоверием отношусь к тому, когда говорят, что государство нам что-то даст. Пару раз сталкивалась с оформлением пособий, так там на каждый рубль нужно бумажку приложить. Но тут, начитавшись новостей и чатиков, решила попробовать. Деньги-то не лишние. На оформление пособия у меня ушло 10 минут! На госуслугах практически все данные были внесены, мне осталось только указать номер карты. Теперь жду начала выплат. Я решила эти деньги потратить на сборы детей в школу. Форма, школьные принадлежности, новые ранцы — хорошая статья расходов получается... А тут перекрою, хотя бы частично», — говорит Елена.

А вот отец семилетней девочки Артём столкнулся с неожиданной для себя проблемой. Оформить единовременную выплату на дочь он не смог из-за отсутствия очень важного документа.

«Мы решили не подавать заявление сразу, как только объявили о выплатах, так как понимали, что народ ломанётся на госуслуги и всё будет зависать. Через неделю знакомые стали рассказывать, что подали без проблем заявления, и тогда я тоже занялся этим вопросом. По совету друзей решил оформлять выплату через личный кабинет в “Сбербанке-онлайн”, но в первый день не получилось: меня выбрасывало из личного кабинета. На следующий день Сбербанк перенаправлял на госуслуги подтвердить мою личность, я тыкал все кнопки, но безуспешно: Сбер кидал на госуслуги, а госуслуги — обратно на Сбер. На третий день повторил попытку, каким-то чудом подтвердил свою личность, заполнив разные поля, потом стал вводить данные ребёнка, но тут оказалось, что у нас дома нет СНИЛСа дочки, госуслуги тоже не подгружали его номер. Я не смог подать заявление, перерыл все документы — ну нет у нас СНИЛСа! Обратился в ПФР, там сильно удивились, как мы семь лет прожили без документа и ходили в садик, в поликлинику. Теперь жду, когда дочке выдадут СНИЛС, и снова буду подавать заявление. Друзья смеются надо мной, потому что все без проблем подали заявление, а мы вот такие особенные оказались», — рассказывает Артём.

Тагильчанка Анна, наоборот, решила поспешить с оформлением пособия ребёнку до трёх лет, потому что в июле дочери исполнится три года.

«Пару дней я пыталась оформить выплату через сайт госуслуг. Мой запрос был принят 13 мая в 23:00. Вчера пришла выплата за два месяца. Так что у меня всё получилось довольно просто, я довольна. Сначала я планировала оформлять выплату после 20 мая, так как понимала, что сайт будет загружен. Но просто заходила на сайт периодически и пробовала, откроется услуга или нет. У меня и подруги без проблем оформили, проблема только у одной была: второй ребёнок родился в марте и на него всё ещё не получен СНИЛС. Я думаю, что для многих семей 5 тысяч рублей — это нормальная сумма. Хорошо, что выплату назначили всем семьям с детьми, изначально же хотели помогать только семьям с двумя детьми и более. Надо всех поддерживать в этой ситуации, ведь кто-то остался без работы, у кого-то бизнес встал, а у кого-то ребёнок старше… У нас ипотека, а сейчас работает только муж (я в отпуске по уходу за ребёнком), так что мы сможем оплатить ипотеку этими деньгами», — заключает Анна.

Мама пятилетнего малыша с ДЦП Ксения Логиновских тоже заранее знала, на что потратить антикризисную выплату. Деньги пойдут на курс реабилитации ребёнка, который запланирован на август.