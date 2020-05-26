«Все родительские чаты взорвало». Тагильчане рассказали, как оформляют и на что потратят «коронавирусные» детские пособия от Путина

После обещания президента РФ Владимира Путина поддержать российские семьи во время пандемии коронавируса несколькими видами выплат эту тему обсудили все родители и в Нижнем Тагиле. По данным местного Пенсионного фонда, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей уже получают 7700 тагильских семей. Единовременные пособия в 10 тысяч рублей начнут выплачивать в июне. Журналист АН «Между строк» нашла родителей, которые уже оформили антикризисные пособия, и выяснила, как много нервов они потратили на эту процедуру.
Напомним, российские семьи имеют право на временное ежемесячное пособие на детей до трёх лет в размере 5 тысяч рублей. Также в качестве поддержки семей в период пандемии коронавируса правительство выделит по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Подать заявление можно до 1 октября на сайте госуслуг, через клиентскую службу Пенсионного фонда России или МФЦ.
В первые сутки после обещания Путина поддержать российские семьи с детьми сайт госуслуг не выдерживал нагрузку. Региональные СМИ сообщали о перебоях в работе сайта и родителях, которые продолжали штурмовать его до самой поздней ночи, лишь бы поскорее получить обещанные государством деньги. Сейчас, по словам тагильских родителей, проблем с сайтом нет, но могут возникнуть другие сложности.
«Неожиданно всё получилось просто. Я была уверена, что не раньше окончания карантина смогу заняться этим вопросом. К тому же процедуру регистрации на госуслугах в своё время, задолго до карантина, я не закончила, не дошла до почты, чтобы получить код и завершить процедуру. Но решила всё-таки попробовать. И каково же было моё удивление, что подтвердить учётную запись теперь можно через приложение “Сбербанк-онлайн”: нажала несколько кнопок, и за считаные минуты всё готово. Учётную запись подтвердила, простейшее заявление на сайте заполнила, и вуаля! Но деньги я пока не получила, поэтому радоваться не спешу», — рассказывает мама первоклассницы Татьяна.
«Оформила пособие быстро, номер заявления оставили, сказали, что оно передано. Но проблема в том, что в истории на госуслугах такой операции нет. Ответ мне так и не пришёл. Вчера в историях девочка с Питера рассказывала, что ей тоже ответ не приходил, зато пришли сразу деньги, то есть операция всё же прошла. Я вот тоже жду чуда. Я очень рада такой помощи. Декретные не такие большие у мам, а у пап на работах кризис, да и не в каждой семье есть папа. Выплата — это очень хорошая идея. 10–15 тысяч — хорошая сумма, но всегда можно больше… У нас все выплаты государство платит как будто из кармана чьего-то личного. Честно говоря, изначально я и на это не рассчитывала, так что рада любой сумме, могли и этого не дать! Если у семьи есть материальные проблемы, эта сумма может стать спасением, на эти деньги можно будет продержаться хоть как-то. Для других это возможность дополнительно что-то купить крупное и дорогостоящее ребёнку», — делится мама трёхлетнего мальчика Марина Одинцова.
Елена Рыбакова одна воспитывает двоих мальчишек семи и девяти лет. По её словам, финансовое положение семьи не изменилось во время карантина — тянуть очень быстро растущих парней всё так же тяжело.
«Как только Путин объявил, что детям от 3 до 16 лет положена выплата в 10 тысяч рублей, все родительские чаты взорвало. Везде были сообщения об этой выплате, условия выдачи денег, где можно подать заявление и так далее. Потом началась волна сообщений о том, что сайты обрушились и недоступны. Кто-то шутил, что сайт заработает 1 октября и подать заявления на выплату уже никто не сможет. Я вообще с недоверием отношусь к тому, когда говорят, что государство нам что-то даст. Пару раз сталкивалась с оформлением пособий, так там на каждый рубль нужно бумажку приложить. Но тут, начитавшись новостей и чатиков, решила попробовать. Деньги-то не лишние. На оформление пособия у меня ушло 10 минут! На госуслугах практически все данные были внесены, мне осталось только указать номер карты. Теперь жду начала выплат. Я решила эти деньги потратить на сборы детей в школу. Форма, школьные принадлежности, новые ранцы — хорошая статья расходов получается... А тут перекрою, хотя бы частично», — говорит Елена.
А вот отец семилетней девочки Артём столкнулся с неожиданной для себя проблемой. Оформить единовременную выплату на дочь он не смог из-за отсутствия очень важного документа.
«Мы решили не подавать заявление сразу, как только объявили о выплатах, так как понимали, что народ ломанётся на госуслуги и всё будет зависать. Через неделю знакомые стали рассказывать, что подали без проблем заявления, и тогда я тоже занялся этим вопросом. По совету друзей решил оформлять выплату через личный кабинет в “Сбербанке-онлайн”, но в первый день не получилось: меня выбрасывало из личного кабинета. На следующий день Сбербанк перенаправлял на госуслуги подтвердить мою личность, я тыкал все кнопки, но безуспешно: Сбер кидал на госуслуги, а госуслуги — обратно на Сбер. На третий день повторил попытку, каким-то чудом подтвердил свою личность, заполнив разные поля, потом стал вводить данные ребёнка, но тут оказалось, что у нас дома нет СНИЛСа дочки, госуслуги тоже не подгружали его номер. Я не смог подать заявление, перерыл все документы — ну нет у нас СНИЛСа! Обратился в ПФР, там сильно удивились, как мы семь лет прожили без документа и ходили в садик, в поликлинику. Теперь жду, когда дочке выдадут СНИЛС, и снова буду подавать заявление. Друзья смеются надо мной, потому что все без проблем подали заявление, а мы вот такие особенные оказались», — рассказывает Артём.
Тагильчанка Анна, наоборот, решила поспешить с оформлением пособия ребёнку до трёх лет, потому что в июле дочери исполнится три года.
«Пару дней я пыталась оформить выплату через сайт госуслуг. Мой запрос был принят 13 мая в 23:00. Вчера пришла выплата за два месяца. Так что у меня всё получилось довольно просто, я довольна. Сначала я планировала оформлять выплату после 20 мая, так как понимала, что сайт будет загружен. Но просто заходила на сайт периодически и пробовала, откроется услуга или нет. У меня и подруги без проблем оформили, проблема только у одной была: второй ребёнок родился в марте и на него всё ещё не получен СНИЛС. Я думаю, что для многих семей 5 тысяч рублей — это нормальная сумма. Хорошо, что выплату назначили всем семьям с детьми, изначально же хотели помогать только семьям с двумя детьми и более. Надо всех поддерживать в этой ситуации, ведь кто-то остался без работы, у кого-то бизнес встал, а у кого-то ребёнок старше… У нас ипотека, а сейчас работает только муж (я в отпуске по уходу за ребёнком), так что мы сможем оплатить ипотеку этими деньгами», — заключает Анна.
Мама пятилетнего малыша с ДЦП Ксения Логиновских тоже заранее знала, на что потратить антикризисную выплату. Деньги пойдут на курс реабилитации ребёнка, который запланирован на август.
«У меня три дня ушло на оформление. Сначала не могла найти, где оформлять. Потом сайт жутко вис. Потом СНИЛС не определялся из-за того, что, как оказалось, после ФИО и других данных не должно быть пробелов. Не скажу, что оформление потрепало много нервов, ведь все данные заполняются автоматически. Во время карантина доходы нашей семьи не изменились: муж работает, у сына пенсия, у меня пособие по уходу за недееспособным ребёнком. Также мы получили единовременную выплату в 5 тысяч рублей на ребёнка-инвалида по спискам соцзащиты. Эти деньги для нас очень важны, мы отложим их на реабилитацию сына. В августе должны улететь в Анапу, надеюсь, всё состоится».